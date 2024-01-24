已经是第三次……就算弥合，也要改变尹锡悦的“不正常”党政观. January. 24, 2024 07:37. . 尹锡悦总统和国民力量党紧急对策委员长韩东勋之间的冲突在公开的第三天似乎得到了弥合。在尹锡悦访问忠南舒川火灾现场的时间，韩东勋来到那里，两人进行了会面。韩东勋在会面后表示：“对总统怀有深深的尊重和信任。”这是试图把在4月议会选举即将到来之际出现的自乱阵脚拖至水面之下。 两人一直被视为政治共同体，他们之间的意见分歧是否已经消除不得而知。另外，事件的本质——“金建希风险”的解决方法尚未整理好，因此很难预测未来。不管是弥合还是扩大战争，总统派遣秘书室长要求辞去非常对策委员长职务的行为必须一揭而过。韩东勋是在议会选举4个月前、在亲尹派议员的主导下紧急投入消防员。如果想要求这样的他辞职，就应该有相应的理由。 总统室方面解释说，对韩东勋关于金建希的发言感到背叛。这对总统个人来说也许不可知，但笔者怀疑这是否普通国民能够接受的冲突理由。委托韩东勋“改变国民力量党”的4月议会选举，势必要对总统剩下的3年任期产生决定性影响。总统和龙山幕僚们似乎忘记了这一点，很多人摇头也是因为这个原因。 韩东勋登场时，很多人嘱咐要纠正垂直的党政关系。但在上周末可以确认，总统的想法并没有改变。无论是认为执政党代表（党首）应该听从总统的指示，还是因为与总统与韩东勋结下的20年私人关系，都认为总统可以决定执政党第一人的去留问题。李俊锡、金起炫两位前任党代表退位的过程中，这种错误认识也起到了作用。令人惊讶的是，在总统就任不到两年的时间里，已经反复了3次。 总统应该在尊重执政党的同时发挥政治能力。在偶尔出现的误判瞬间，执政党起到了均衡推波助澜和紧急灯的作用。只有赋予执政党自主权，利用好分歧和反对意见，总统才能更接近民心。但是在尹锡悦体制下，这一核心作用减弱了。尹锡悦和韩东勋昨天制造了弥合的场面。但金建希的问题必然会在两人之间重新登场。重要的不是弥合，而是正确的解决方法，这一过程不是龙山的独断专行，而应是党政的“二人三足”。

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