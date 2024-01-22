崔相穆副总理：“将改变销售价暴跌就会接连倒闭的PF结构”. January. 22, 2024 07:55. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. “韩国型房地产项目融资（PF）在销售价格暴跌时，会接连破产。在目前的PF结构中，房地产危机必然会反复出现。” 副总理兼企划财政部长官崔相穆21日参加KBS“周日诊断直播”时提到了韩国房地产PF危机，并做出了上述表示。崔副总理说明道：“与在发达国家用自己的资本购买土地不同，在韩国从购买土地开始就贷款”，“全体开发费的95%依赖于贷款，因此与发达国家不同，房地产PF结构十分脆弱。” 韩国型房地产PF具有高贷款比重和连续资金筹措的特点。虽然可以用少量的钱进行事业，但房地产萧条等收益性下降时，亏损的危险更大。特别是，由于担保资产不足，风险很有可能转移到提供贷款的金融机构。因此，每当房地产PF危机时，金融当局都会亲自出面管理等，结构性问题反复出现。 副总理表示，为了防止房地产PF危机扩散到金融圈和民生经济，要让其软着陆。他表示：“将努力向正常PF事业场提供流动性，对担心亏损的企业进行重组等”，“另外还将通过研究劳务等改善国内房地产PF的根本制度。” 另外，随着房地产PF危机成为现实，国内上市建设公司的目标股价也成批下跌。以18日为基准，Kolon Global的平均目标股价为1.3667万韩元，比去年年末下跌了10.9%。此外，大宇建设、现代建设、GS建设的平均目标股价也下跌了1%以上。相反，HDC现代产业开发、DL E&C的情况是，与今年年初相比，目标股价分别上涨了10.2%和8.1%等，有评价称，正在分清建设股的玉石（优劣）。

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