梵蒂冈AI伦理专家：“担心人类将AI用于不纯目的的愚蠢”. January. 22, 2024 07:55. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “比起人工智能（AI）的误用和滥用危险，更担心人类将其用于不纯目的的愚蠢。” 在围绕AI伦理问题的全世界关注度越来越高的情况下，起到神和人类桥梁作用，探索现实伦理的天主教圣职者就AI伦理战略向各国政、财界领导人提出建议，因此备受关注。主人公就是在意大利总理室下属的AI特别工作组（TF）活动的方济各修道会修士保罗•贝南蒂（50岁•照片）。 18日，他一同出席了意大利总理焦尔吉娅•梅洛尼和美国微软（MS）创始人比尔•盖茨的会谈，提出了有关AI的各种建议。去年在梵蒂冈方济各教皇和微软会长布拉德•史密斯会面时他也出席了。 据美联社、英国《泰晤士报》等媒体19日报道，当被问及“如果AI自称是神，或者AI的误用、滥用危险对人类产生负面影响，应该如何应对”时，他回答说：“比起AI，人类的愚蠢更让人担心。” 他还表示，反对对AI的过度限制。也就是说，保健医疗等AI带来的革新对人类产生的积极效果也很大。他反复强调：“要在社会脉络内寻找正确的AI使用水平。” 只是担心AI会加重全世界的两极化。具体来说就是，因AI而失去工作的人大部分是从事单纯劳动的各国低收入层、发展中国家国民，但AI用数据的大部分都是由发展中国家的低工资劳动者提供的。贝南蒂表示：“我的宗教使命就是把阅读虚假信息的人、失业的人等AI受害者集中起来”，并强调必须解决这一问题。 贝南蒂修士在意大利名牌大学罗马LaSapienza攻读工程专业，但在获得学位1年前中途退学后成为圣职者。目前他担任方济各教皇的AI伦理顾问。另外，在38名各国专家聚集在一起，讨论AI的危险、挑战、机会等的联合国“AI高层咨询机构”，他也是唯一的意大利出身委员。

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