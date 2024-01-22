“朝俄新法律基础”……必须警惕超越“危险交易”的“新冷战同盟”. January. 22, 2024 07:54. . 朝鲜媒体昨天报道称，俄罗斯总统普京朝鲜邀请其访问表示，“愿意尽快访朝”。媒体在报道朝鲜外务相崔善姬14日至18日访俄的消息时报道了上述内容，并表示：“已做好竭诚迎接的准备。”报道同时称，通过此次崔善姬访俄，两国进一步加强了“战略协作和战术协作”，就“把两国关系推上新的法律基础、扩大发展的问题达成了满意的协议”。 很多人认为，普京的访朝时间大体上会在3月总统选举后进行，但也有可能提前。特别是，俄罗斯对乌克兰战争使用朝鲜产武器的需求越高，普京的访朝时间就越早。这将是普京自2000年以后时隔24年再次访朝。这是对去年9月朝鲜国防委员长金正恩访问俄远东地区的回访。考虑到首脑间外交的重量，普京访朝很有可能超越朝鲜炮弹、导弹换取俄尖端技术的武器交易水平，成为朝俄两国在军事安保上更加密切的契机。此前，克里姆林宫也曾就崔善姬与普京的会晤表示，谈的是“包括敏感领域在内，两国关系的发展”。 尤其值得关注的是，朝鲜提到了两国之间的“新法律基础”。朝俄自1991年苏联解体后，经历了近10年的冷却期，直到2000年才恢复关系。当时，朝俄新签订的《友好条约》用“危机时协议”代替了规定的“有事时自动军事介入”的1961年版《友好条约》，把原先的军事同盟关系重新定义为经济合作伙伴。此次朝俄通过修改条约或签订新协定，有可能包含更加强大的相互安保和军事合作内容。这样一来，朝鲜与中国和俄罗斯实际上将成为军事同盟。 朝鲜与中国的经济合作也在迅速正常化。据中国海关总署公布的数据显示，去年朝中贸易额达到23亿美元，是前年的2.4倍，已经恢复至新冠疫情之前2019年的82%。今年是中朝建交75周年，两国将今年定为“友好年”，两国之间的密切关系也将加速。背靠中俄的金正恩已经威胁称“平定大韩民国的大事变”，美国也对“史无前例的朝俄军事合作”带来的朝鲜威胁加剧表示严重担忧。应该更加警惕和应对今年一年即将席卷东北亚的新冷战剧变。

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