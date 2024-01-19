“高空球不得碰触”，金玟哉在全世界中后卫中高空球处理能力排名第二. January. 19, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国男子足球国家代表队的后防中坚金玟哉（28岁•拜仁慕尼黑）在全世界中后卫中，高空球处理能力被评为第2位。 国际足联（FIFA）下属的国际体育研究机构（CIES）足球天文台18日公布了高空球处理能力突出的100名中后卫名单，并将金玟哉选为第2位。以本赛季在职业舞台上出场900分钟以上的中后卫为对象，在所属球队的比赛中，将高空球争抢及成功次数、成功率、比赛水平等指数化后进行了排名。金玟哉得到92.2分，排在获得93.0分的荷兰维吉尔•范迪克（33岁•利物浦）之后，高居第2位。100名中后卫中只有他们两人得分超过了90分。 金玟哉（190厘米）和范迪克（195厘米）都拥有190厘米左右的身高和结实的体格。去年在意甲联赛上带领那不勒斯队时隔33年再次夺冠的金玟哉于7月转会到拜仁慕尼黑队，作为主力后卫表现非常活跃。金玟哉2日被选为大韩足球协会（KFA）的“2023年度最佳球员”，目前正在进行的卡塔尔亚洲杯上，他也担任着韩国国家队防守阵线的核心角色。 范迪克在2018~2019赛季作为后卫首次获得了欧洲足球联盟（UEFA）年度最佳球员奖。当时他力压世界级球星里奥内尔•梅西（巴塞罗那•现迈阿密国际）和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（尤文图斯•现利雅得胜利）获奖，受到了人们的关注。2019年，在颁发给世界最佳球员的金球奖上，他仅次于梅西，位居第二。 李刚仁的巴黎圣日耳曼队（PSG）队友达尼洛•佩雷拉（33岁•葡萄牙）以89.4分位居第三。在职业足球K联赛的球员中，仁川队的哈里森•德尔布里奇（32岁•澳大利亚）排名第45位（82.3分），是唯一一位入围名单的K联赛效力球员。

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