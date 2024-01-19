《纽约时报》：“席琳•宋的《Past Lives》将入围奥斯卡最佳影片奖提名名单”. January. 19, 2024 07:46. by 李智允记者 leemail@donga.com. 美国《纽约时报》（NYT）预测，加拿大韩裔导演席琳•宋（照片）的电影《过往人生 Past Lives》将入围第96届奥斯卡奖最佳影片奖的提名名单。 17日（当地时间），《纽约时报》通过《下周谁将入围奥斯卡奖提名名单，谁将落选》的报道，介绍了将于23日公布的奥斯卡奖各部门的预测提名名单。在最佳作品奖部门，包括《过往人生》在内，克里斯托弗•诺兰导演的《奥本海默》、马丁•斯科塞斯导演的《花月杀手》、格蕾塔•葛韦格导演的《芭比》等均入围提名名单。此外，亚历山大•佩恩导演的《留校联盟》和欧格斯•兰斯莫斯导演的《可怜的东西》等也有可能获得最佳作品奖提名。 《过往人生》讲述的是小时候因移民而分手的男女时隔20年在美国纽约重逢的故事。韩裔美国演员格蕾塔•李和韩国演员刘台午担任主演。这是席琳•宋导演融入自传故事制作的第一部长篇电影，她是曾执导过演员韩石圭、崔岷植主演的电影《NO.3》（1997年）等的宋能汉导演的女儿。 《纽约时报》的预测是以本月举行的美国金球奖和美国国家影评人协会奖结果、美国演员工会奖、制片人工会奖、导演工会奖的提名结果等为基础进行的。之前《过往人生》在第81届金球奖颁奖典礼上获得了电影•电视剧类最佳作品奖和导演奖等共5个部门的提名，但是未能获奖。奥斯卡奖将于23日公布提名名单后，经过投票，于3月10日举行颁奖典礼。

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