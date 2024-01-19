假如“为了无核化而必须向美国要求拥核”. January. 19, 2024 07:46. . “可能会出现我们必须向美国表明为了无核化而拥有核武器的情况。” 17日与笔者见面的国家安保战略研究院理事长刘成玉（音）如是说。他所说的无核化是朝鲜无核化，拥有核武器是指韩国拥核。从韩半岛无核化的角度来看，这句话看似矛盾，但他说为此需要精巧的战略。国家安保战略研究院是国家情报院下属的智库。刘成玉在国情院从事对朝情报业务已有26年，是公认的朝鲜专家。 他假设的该战略需要的情况，是在11月美国大选中前总统特朗普当选的时候。现在不得不考虑这种可能性。接下来是朝鲜国务委员长金正恩和特朗普开始进行直接交易，以冻结朝鲜核开发，即承认朝鲜为有核国家，以换取放宽制裁和朝美关系正常化。这种可能性也很高。因为想要摆脱因制裁而引发的经济困难的金正恩和想要从韩半岛问题上抽身的特朗普的利害关系相吻合。 金正恩的所有言论和行动都是针对特朗普的。金正恩将在美国大选之前加大挑衅强度。这将像与特朗普串通一气一样实现。金正恩的意图是让美国人感受到朝鲜对美国的威胁正在变得更加现实。特朗普说：“你看，拜登的失误让情况变得一团糟。美国正变得更加危险。如果我执政，我会和金正恩好好谈谈。” 金正恩在11月左右说，“真的出大事了。如果特朗普不能当选总统，华盛顿和纽约可能会受到攻击”，很有可能发起刺激美国人不安心理的大型挑衅。美国真正害怕的“规则改变者”是核动力战略潜艇的开发。可以说，金正恩正在开发核潜艇在海底移动数月之久后突然在美国近海发射潜射弹道导弹的技术。因为俄罗斯可以向朝鲜传授该技术，所以美国极度警惕朝俄军事合作。 如果特朗普执政成为现实，特朗普将把“承认朝鲜拥核，阻止对美国本土的打击”的舆论作为与金正恩谈判的借口。那么，金正恩就会要求进行核裁军谈判，他说：“我将放弃洲际导弹和潜射导弹，你要认可战术核武器。”如果交易顺利，朝美关系正常化、解除制裁的可能性很大。这样一来，特朗普执政时期已经说过很多次的驻韩美军撤离将成为焦点。 我们应该怎么做呢？不能向生意人特朗普求情。刘成玉认为，如果无法相信韩美同盟，特朗普应该制造只能与我们进行交易的局面。“如果容忍朝鲜拥核，韩国也只能进行核武装。哪怕是暂时拥有核武器，才能实现核均衡，只有这样才能与朝鲜进行弃核谈判。”也就是说，应该利用美国担心韩国拥有核武器会导致日本、台湾的核多米诺骨牌效应，向特朗普施压。刘成玉表示：“美国应该大胆地利用与中国的关系，让中国担心‘美国在拉近与朝鲜关系的同时，可能会失去韩国’。” 这是假设特朗普当选的领域。但我认为，金正恩已经开始以这样的构想行动。韩国政府现在有没有准备拿出“我们有可能动摇东北亚秩序”的大胆筹码呢？

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