龙山一个月内推出20项减税和现金援助的“善心”接力. January. 19, 2024 07:45. . 韩国政府最近一个月内出台了20多项减税、现金援助、放宽规制的对策。通过借用各部门业务报告的“民生讨论会”或高层党政协议等，每三天就出台一次重大惊喜对策。仅具体推算的规模就超过10万亿韩元，却找不到合适的税收确保对策。有人担心，稍有不慎就会成为针对议会选举的“善心性”语言盛宴。 尹锡悦总统前天在首尔汝矣岛韩国交易所举行的第四次民生讨论会上表示，将把个人综合资产管理账户的加入限度和非课税优惠增加到2倍以上。另外，他在正式宣布废除金融投资所得税的同时，还表示将维持证券交易税下调措施。证券交易税一直以引入金融投资税为前提下调，现在则表示不会恢复税率、将继续下调。因这些措施而减少的税金每年超过3.7万亿韩元。 此前，政府发表了对半导体等国家战略技术的税额减免、设施投资临时投资税额延长减免、对91种费用进行原点重新讨论等。再加上作为民生对策出台的电费及健康保险费减免、市中银行的利息返还等，减税和现金性支援等所需的财源共超过10万亿韩元。如果考虑到尚未推算出准确规模的项目，可能会进一步增加。 问题是税收确保方法不妥当。去年出现了高达59万亿韩元的“税收缺口”，今年也因经济萧条很难确保税收。在这种情况下，如果持续无差别的减税或现金援助，国家债务只能进一步增加。在没有与各部处进行充分协商的情况下，总统室即兴出台政策也是个问题。总统室只是表示，“如果减税，消费和投资就会增加，最终税收也会增加”，并没有提出解决税收亏损的具体方法。 最近政府连日出台的善心政策与政府一直强调的健全财政基调背道而驰。去年6月，尹锡悦总统对在野党的追加更正预算要求等表示“财政上瘾”，并强调“这是典型的掠夺未来一代，应该坚决反对”。他说：“如果是真正热爱国家和国民的政治权力，即使选举失败，也要为国家进行财政减肥。”总统的批评是不是成了回旋镖，回到了总统室？

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