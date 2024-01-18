统一部部长：“脱北者中的外交官等高层不断增加”. January. 18, 2024 07:35. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国统一部部长金暎浩17日表示：“脱北者中的高层正在大幅增加。外交官出身的人正在增加，这是特征。”他在当天与《东亚日报》的通话中还表示：“去年有近200名脱北者入境。” 据多名政府高层官员透露，去年来到韩国的高层“脱北者”有10名左右。新冠疫情期间每年只有两三人，但去年大幅增加。分析认为，这是因为强化对朝制裁导致的经济困难和当局加强管制等，朝鲜精英阶层正在发生很大动摇。 当天，统一部次官文承铉也在参加某节目时表示：“在海外工作的外交官和贸易系统工作人员脱北的趋势正在增加。”文承铉说：“去年在韩国定居的脱北者是前一年的3倍左右，达到190多人。”不过，他还说：“新冠疫情之前，每年有1000多名脱北者在韩国社会定居。最近中国方面也加强了与朝鲜的边境管制，今后脱北者很难像过去一样增加。”2010年代全体“脱北者”入境维持在1000名左右，自新冠疫情后大幅减少到60名左右，但去年再次增至190名左右。 韩国情报当局认为，今年上半年有可能出现掌握最新情报的精英阶层从平壤“脱北”的情况。因为朝鲜从去年8月起加快国境开放速度，内部精英层的动摇也在加大。据专门报道朝鲜消息的“NK新闻”等报道，朝鲜将于下月9日至12日，以俄罗斯人为对象，重启平壤、东海岸滑雪场等团体旅游。朝鲜为了“新冠防疫”，在2020年1月封锁国境后一直禁止游客入境。

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