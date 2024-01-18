KOSPI因外国投资者抛售暴跌2%，今年以来市价总值蒸发148万亿韩元. January. 18, 2024 07:35. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 进入新年以后，陷入严重停滞的韩国综合股价指数（KOSPI）在17日又暴跌了近2.5%。由于外国投资者的强烈抛售，韩元兑美元的汇率暴涨12韩元以上（韩元价值暴跌），在约两个半月的时间里达到了最高水平。 当天，韩国综合股价指数比前一天下跌2.47%（61.69点），以2435.90点收盘。KOSPI指数跌破2440点是自去年11月14日（2433.25）以后时隔两个多月的事情。跌幅创下了自去年10月26日（-2.71%）以来的最高纪录。KOSDAQ指数（科创板）也以下跌2.55%的833.05点收盘。 恰好，尹锡悦总统为了解决“韩国股市低评价”问题来到首尔永登浦区韩国交易所，但当天交易所1楼电子屏幕上大部分都是指示股价下跌的蓝色箭头。尹总统在2日作为现任总统首次参加了股市开盘仪式，但是之后国内股市表现出了与政府的期待完全不同的动向。进入年初以来，韩国综合股价指数在12个交易日中除了2日和15日以外，连日呈下降趋势，暴跌8.3%。同期，仅市价总值就蒸发了148万亿韩元以上。 据分析，特别是去年11~12月净收购国内股票的外国人转为大规模“抛售”，带动了股市下跌和汇率上升。外国人在KOSPI市场抛售了9055亿韩元的股票。外国投资者在KOSPI市场连续4个交易日保持抛售势头。 有评价称，韩国股市从年初开始就迎来了“三重利空因素”。据分析，由于对美国联邦储备系统（Fed•美联储）提前下调利率的期待感减弱、国内市价总值排名靠前股票业绩不振、北韩挑衅和中东战争等地政学风险等，外国投资者的避险心理得到加强，因此，这些人正在退出国内股市。 随着外国投资者大举抛售股票兑换成美元，韩元兑美元的汇率也大幅上涨。当天，首尔外汇市场的韩元兑美元汇率比前一个交易日上涨12.4韩元，以1344.2韩元收盘。汇率在两天内上涨了20韩元以上，与去年年末相比，仅今年就暴涨了56.2韩元。部分人认为，由于2022年11月美联储长期紧缩，韩元兑美元汇率超过1400韩元的“美元王（强势的美元）”现象是否会重演，引起了人们的担忧。

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