特朗普获得51%的得票率，“大势论”更加有力……以“拜登审判论”凝聚支持层. January. 17, 2024 07:39. by 美国得梅因=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. “现在是美国全体‘和好（come together）’的时候了。共和党和民主党也应该和好。” 美国前总统特朗普当地时间15日在在野党共和党选出大选候选人的第一道关口——中部艾奥瓦州党员大会上获得51%的选票，大幅甩开了竞争对手。确定胜利后，他在州首府得梅因举行的“党员大会之夜派对”上，在支持层的狂热欢呼声中登场，与平时不分青红皂白地攻击拜登政府和共和党竞选竞争者的形象不同，反复强调“和好”。 当天，美联社、美国有线电视新闻网（CNN）等主要媒体在计票开始35分钟后，确定地报道了特朗普获得第一名的可能性。实际上，他比排名第二的佛罗里达州州长罗恩·迪桑蒂斯（21.2%）、排名第三的前美国常驻联合国代表妮基·黑莉（19.1%）等多出约30%的支持率，他的获胜感言实际上接近于接受共和党大选候选人的演讲。《纽约时报》评价说：“这是因司法危险等而岌岌可危的特朗普政治经历的惊人复活。” ● 舆论调查支持率大幅上升……“大势论”更有力量 特朗普在2020年大选失败后，继2021年1月支持者冲击国会事件后，去年成为前任和现任总统中遭到4起刑事起诉的第一人。特朗普的再执政之路虽然因此一度亮起红灯，但以在艾奥瓦州取得压倒性胜利的自信为基础，表现出了自己将提前被确定为共和党大选候选人的自信。他还对竞争对手德桑蒂斯和黑莉说，“两人都做得非常好。想表示祝贺”，一反常态地予以吹捧。 当天，特朗普和德桑蒂斯州长的得票率差距为29.9个百分点，是共和党艾奥瓦州党员大会历史上第一、第二位候选人的差距最大值。之前的最高值是1988年党员大会时参议员鲍勃·多尔比第二位候选人多得票12.8%。 特朗普凭借远远超过最近舆论调查支持率的得票率，令“大势论”如虎添翼。在当天的竞选中排名第四的印度裔企业家维贝克·拉马斯瓦米宣布退出竞选，并宣布“支持特朗普”。 特朗普在艾奥瓦州党员大会之前就有信心取得压倒性胜利。艾奥瓦州约320万人口中90%是白人，是大豆、玉米等主要产物的农业地区，因此特朗普的热情支持层很多。指称这一带的白人、低学历、低收入阶层的所谓“愤怒的美国人”，经常拿自己与被认为是民主党的票仓、经济发达的东西部海岸大城市相比，对自己被冷落深感不满。 ● 以“拜登审判论”集结支持层 特朗普很有可能在11月5日的大选中，与很有可能被选为民主党大选候选人的拜登总统再次展开对决的可能性也越来越大。拜登当天在党员大会结果结束后在社交媒体X（以前的推特）上表示：“从目前来看，特朗普是共和党的领跑者。2024年美国大选是我和极右共和党‘MAGA（让美国再次伟大）’势力的对决。” 当天参加党团会议的特朗普支持者苏西·胡克主张：“美国沦落为拥有区别对待特朗普起诉和拜登一家腐败的双重司法体系的三流国家。”当天以参加党团会议的选民为对象进行的调查中，63%的人回答“即使特朗普前总统对刑事起诉最终被判有罪，也适合担任总统”。66%的人表示：“拜登在2020年大选中获胜并不合法。” 但是，特朗普得不到大城市、高学历者的支持，其局限性也暴露无遗。在得梅因等艾奥瓦州主要城市，特朗普和德桑蒂斯及黑莉的得票率差距并不大。

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