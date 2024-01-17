春节民生支援…超市里的苹果和明太鱼等最多便宜60%. January. 17, 2024 07:39. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 到春节连休前一天为止，在超市和传统市场最多可以以六折低价购买苹果、明太鱼等年货。如果在传统市场购买国产农畜产品，最多可以享受2万韩元的优惠。 16日，政府发表了包含上述内容的春节民生稳定对策。副总理兼企划财政部长官崔相穆表示：“最多提供26万吨的旺季商品，并投入840亿韩元用于打折支援，价格将低于上一年。” 首先，政府决定从18日开始到下月8日为止，对在超市、传统市场、网上商城销售的国产农畜水产品价格给予30%的优惠。在超市等地以打折的价格销售，政府会用税金填补折扣额。参与的流通企业也给予10~30%的折扣，从消费者的立场来看，最多可以享受60%的折扣优惠。 打折的商品包括苹果、梨、鸡蛋、牛、猪、鸡肉、明太鱼、黄花鱼等16种年货。除此之外，还将追加10多种最近价格暴涨的农畜产品。相关品种随着价格上涨趋势每周都有所变动。橙子、香蕉等进口水果在Homeplus等大型超市通过折扣企划展最多可优惠50%。 如果利用传统市场，可以享受追加优惠。首先，可以以优惠的价格购入能在传统市场购买农畜水产品的Zero Pay商品券。农畜产品商品券以2万韩元为限，可以便宜30%，水产品以4万韩元为限，可以优惠20%。 传统市场的信用卡申请折扣、OnNuri商品券返还折扣也接连不断。从本月25日到下月2日，在传统市场农折扣商品券加盟店使用NH农协卡，最多可自动享受2万韩元的优惠。从下月3日开始的6天里，在传统市场购买农畜产品等时，最多可获得2万韩元的OnNuri商品券。参加退税活动的传统市场数量增至去年春节的2倍左右。 在传统市场等可以使用的OnNuri商品券的人均购买限度也从20日开始每月上调50万韩元。充值式信用卡每月可以购买200万韩元。OnNuri商品券的总发行规模今年也将增至5万亿韩元，增加1万亿韩元。 其中还包括为搞活地区旅游而支援住宿费的对策。从下月7日开始，将依次发放20万张非首都圈地区的住宿优惠券。这是消费5万韩元以上就可以享受3万韩元优惠的代金券。 但是部分人担心，政府释放税金促进消费的这种对策可能会提高物价。企划财政部相关人士表示：“苹果、梨等因生产不足，价格维持在较高水平”，“为了将供应量增加到往年水平，将努力稳定供需。”

한국어