特朗普取得压倒性胜利的一天……金正恩的“直接核交易”赌博. January. 17, 2024 07:39. by 尹完準 zeitung@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩考虑到美国前总统特朗普再次执政的可能性，试图与下届美国政府进行承认核拥有国的直接交易，完全断绝对韩对话，开始了危险的赌博。据朝鲜媒体16日报道，金正恩指示在宪法上写明“韩国是不变的主敌”、废除祖国和平统一委员会等对南机构等，从根本上改变南北关系。特朗普当天在选拔美国共和党总统候选人的首次竞选艾奥瓦州党员大会中以过半的得票率获胜，点燃了“大势论”。 韩国政府认为，金正恩以朝鲜-俄罗斯、朝鲜-中国的密切关系为基础，公开宣布了新的对南、对美战略。韩国政府官员表示：“金正恩认为，特朗普很有可能在11月举行的美国大选中执政。在这种情况下，朝鲜和美国之间有可能就冻结朝鲜核武器和解除制裁进行谈判，因此赤裸裸地表明了试图将尹锡悦政府排除在这笔交易之外的‘通美封南’意愿。”另一名政府官员表示：“特朗普和金正恩之间的利害关系很有可能吻合，如果特朗普当选，将成为尹锡悦政府对朝、外交安保政策的最大挑战。”韩国政府认为，金正恩把韩国规定为主要敌人、甚至暗示战争可能性，在4月议会选举前夕把韩半岛军事紧张的责任推卸给现政府，是为了加剧韩国舆论分裂和南南（韩国内部）矛盾的对韩心理战。 朝鲜中央通讯社16日报道，金正恩在前一天举行的最高人民会议施政演说中指示说：“要删除宪法中自主、和平统一、民族大团结等表述，在教育中反映把韩国视为‘彻头彻尾的第一敌对国’‘不变的主敌’的内容。”他还说：“宪法中应该反映‘发生战争时完全占领、平定、收复大韩民国并编入共和国领域的问题’。”朝鲜当天废除了负责南北会谈和交流业务的祖国和平统一委员会、民族经济合作局和金刚山国际观光局。 对此，尹锡悦总统在当天的国务会议上表示：“朝鲜政权承认自己是反民族、反历史的集团。‘要战争还是要和平’的威胁已经行不通了。”总统室相关人士表示：“这是不会对金正恩对韩心理战动摇的信号。”

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