金正恩：“应该删除统一、同族的概念”……会走前东德一样的“自取灭亡之路”吗？. January. 17, 2024 07:38. . 朝鲜国务委员长金正恩15日在最高人民会议上发表施政演说，指示在宪法中删除“自主、和平统一、民族大团结”等表述，并明示将韩国视为“彻头彻尾的第一敌对国、不变的主敌” 的内容。另外，他还要求（在教材中）反映“如果发生战争，完全占领、平定、收复大韩民国并纳入本国的问题”。金正恩还特别否定了前一代的韩朝协议，指示彻底清除其象征物，并表示：“应该在我们共和国的民族历史中完全丢弃统一、和解、同族的概念”。 金正恩的讲话表明，自去年底把南北关系规定为“敌对两个国家”以来，朝鲜相应地修改宪法，使南北断绝关系成为不可逆转的坚定路线。朝鲜新年伊始就进行了海岸炮射击和发射弹道导弹等挑衅，接着又开始了改变对韩政策和理念、历史的路线变更工作。金正恩在撤销对韩对话机构和宣传媒体后，还下令删除爷爷金日成的“祖国统一三大原则”，拆除象征父亲金正日对韩业绩的“祖国统一三大宪章纪念塔”，对先辈的遗产动了手。 金正恩的这种路线转换，可能是出于实现同时威胁韩美的核武装的自信，以及通过与俄罗斯的武器交易等利用新冷战有利局面的判断。更何况，面临4月韩国议会选举和11月美国总统选举的今年是国际局势剧变期，因此可以理解为是动摇局面的绝好机会。但是，在看起来如此鲁莽的好战性背后，也分明隐藏着对体制的深深不安。将内部关注转移到外部的攻势，才是切断居民内部不满的独裁体制的万能手法。 最重要的是，金正恩想要抹去“统一”“同族”的姿态，与前东德在体制竞争中落败后否定“德国单一民族论”、彻底与西德断绝关系、使分裂图化的自取灭亡式企图极为相似。进入20世纪70年代以后，东德通过修改宪法提出了“独立的社会主义民族”，干脆将西德视为“外国”。甚至忌讳使用“德意志（Deutschland）”一词，取消了期盼统一的国歌歌词。相反，西德一贯坚持“德民族是一个整体”的原则，追求德国统一。其结果众所周知。

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