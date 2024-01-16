韩国警方在CES上展示便携式DNA感知器. January. 16, 2024 07:37. by 宋有根记者 big@donga.com. 韩国警方成功开发在犯罪现场可以立即确认嫌疑人基因（DNA）的技术，并在世界最大的信息技术和家电展示会消费电子展（CES）上亮相。 警察大学治安政策研究所15日表示，当地时间9日至12日参加了在美国拉斯维加斯举行的消费电子展的“韩国传感器馆”，展示了“便携式DNA荧光感应器”（照片）。该设备是利用光源传感器，把能有效检测和确认犯罪现场遗传物质的最尖端技术应用于治安产业领域的成果。利用这一技术，可以在现场立即确认犯罪受害者的指甲下采集的嫌疑人的皮肤细胞等人的基因。治安政策研究所法科学融合研究中心主任林熙正（音）表示：“如果采用相关装置，不仅可以节约国家预算的使用，更重要的是，将为迅速、准确地检举让国民感到不安的罪犯做出巨大贡献。” 便携式DNA荧光感应器的研究开发是由产业通商资源部推进的市场主导型K传感器技术开发事业的一部分。治安政策研究所从2022年起的3年间得到经费支援，与SOL股份公司、韩国电子技术研究院等一起进行“为检测犯罪现场遗传物质，开发实时高敏感DNA感知传感器技术”的相关研究。消费电子展是每年1月在拉斯维加斯举行的世界最大规模的信息技术产业产品展示会，是展示无人驾驶或人工智能机器人学等尖端产业未来的场所。 此外，治安政策研究所2015年新设科学技术研究部、2018年新设智能治安智能中心、国际警察知识中心等，扩大了组织。2022年11月还被认可为“KOLAS国际公认试验机构（化学试验领域气体证据分析）”。

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