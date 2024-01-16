特朗普：“就算死也要投完票再去死”. January. 16, 2024 07:37. by 美国印第安诺拉=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 从当地时间15日艾奥瓦州党员大会开始，将于今年11月5日举行的2024年美国大选将正式拉开帷幕。此前，民主党和共和党的首次竞选都是在这里面对面进行的，但随着民主党将竞选方式改为邮寄投票，今年只有共和党在州内的1657个党员大会场聚集党员，对支持的候选人进行投票。 共和党支持率排名第一的候选人、前总统特朗普在党员大会前一天的当天，在首府得梅因附近的印第安诺拉进行了游说，对取得压倒性胜利充满信心。与强调自己政策和公约的其他候选人不同，特朗普尤其是集中精力批评拜登政府。 特朗普表示，“我是拯救美国人免受拜登灾难的唯一候选人”，呼吁人们支持。特别是，他似乎考虑到爱荷华州约有300万人口，其中90%是白人，而自己的主要支持层是高龄白人，因此大声疾呼：“不能老老实实呆在家里。如果病得要死（sick as a dog），就投了票后再死吧。”他嘱咐说，一定要冒着严寒到投票场投票。 他还自信地说：“将在艾奥瓦州刷新历史最大票差的胜利纪录。”在当天的游说中，参议员马可·鲁比奥、北达科他州州长德·伯克姆、众议院司法委员会主席吉姆·乔丹等共和党的有力政治人士大举出动。 追击特朗普的前美国常驻联合国代表妮基·黑莉、佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯等也在最后阶段全力以赴，向“特朗普大势论”发起了挑战。黑莉表示，“特朗普总是伴随着混乱”，并高喊取代以粗暴的言行和态度臭名昭著的特朗普。她还强调自己的经济、外交安保政策等，强调执政后要打造中产阶级富裕的社会。 最近因支持率下降而有人提出提前退出竞选的德桑蒂斯也表示：“大家有力量通过投票改变美国。请为这个国家创造变化。如果支持我，你不会后悔。” 通往大选的第一道关口艾奥瓦州党员大会一直发挥着“大选风向标”的作用。在党员大会前的舆论调查中，如果排名第一的候选人实际获得第一名，就会对大势论产生弹力，如果意想不到的候选人获得第一名，就会成为旋风的根源地。因此，有观察人士认为，如果特朗普在艾奥瓦州以较大差距获得第一名，相比共和党剩下的竞选结果，实际上与民主党候选人有力竞选人拜登的正式选举对决格局将更加重要。

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