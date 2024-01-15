警察送到大门前的醉汉在寒流中死亡……警方抗议法院罚款称“这是不切实际的判决”. January. 15, 2024 07:48. by 李相焕记者 payback@donga.com. 就寒流中醉酒的60多岁男子在自家家门口因低体温症死亡的事件，当时接到112报警后出动，但没有将该男子送进屋内的警察被判处罚款。警方内部出现了“这是不切实际的判决”的反驳。 14日，据警方透露，首尔北部地方法院刑事##单独 ###法官去年11月以业务过失致死的嫌疑，对首尔江北警察署弥阿地区队的警查和警长二人分别下达了罚款500万韩元和400万韩元的简易命令。据悉，判决后他们受到了轻处罚。 2022年11月末，警方接到“醉酒者倒在街上”的报警后出动，凌晨1点半左右将醉酒的60多岁男性A某带到位于首尔江北区水逾洞的A某住宅前。据悉，当时警方在没有确认A某回家的情况下撤离。当时气温下降到零下8度，寒流警报生效，A某在自家门前睡着了，6个多小时后被发现死亡。遗属们虽然提交了不希望对出动的警察进行处罚的请愿书，但是检方在去年9月对他们进行了简易起诉。 警方内部有人指出：“在每天酒醉报警件数不断的情况下，实际上不可能全部将酒醉者送回家。”在首尔某派出所工作的警察主张：“酒醉者相关出动最多的时候每天达数十次，如果想把他们全部送回家，就不能做其他业务”，“虽然可以承担道义上的责任，但是从法律上处罚有些过分。”据国民力量党金雄议员室透露，从2019年开始到去年为止的最近5年间，酒醉者相关的112报警件数为465.5144万件，平均每年达93万件。 有人指出，警察厅厅长尹熙根就任后，警方推进的酒醉者保护措施没有得到有效改善，因此一线警察很难应对酒醉者。去年，警察厅为了保护醉酒者，表示将推进包含可以设置临时保护设施的依据等的《醉酒者保护法》的制定。但是相关法案仍然被搁置在管辖管常任委员会上。

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