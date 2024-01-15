台湾“总统”亲美，第一党“亲大陆”……面临考验的韩国外交、安保、通商. January. 15, 2024 07:33. . 因美中之间的代理战而备受瞩目的台湾“总统”选举以亲美、独立倾向的执政党民主进步党（民进党）候选人赖清德的胜利告终。在13日举行的三波战选举中，赖清德以40.1%的得票率战胜具有亲大陆倾向的第一在野党国民党的许友佑候选人（33.5%）和第二在野党民众党的柯文哲候选人（26.5%）。不顾中国大陆的军事压力，打破8年周期政权交替的传统，赖清德获得胜利。他表示：“在世界大选年的第一次选举中，台湾给世界民主阵营带来了胜利。” 此次选举，相比对执政党的肯定评价，在野党单一化失败起到了决定性影响。赖清德不仅破例未能获得过半数选票，而且在当天一同实施的“立法委员”（国会议员）选举中，执政的民进党以1席之差让给了国民党第一大党。 通过此次台湾选举，东北亚局势的不确定性进一步增大。“总统”得票率不到50%，执政党未能确保稳定的过半数议席，这本身就是台湾从未走过的道路。更何况，赖清德比现“总统”更加亲美、更倾向于台湾独立。由于经济增长停滞不前，试图加强国内团结的中国国家主席习近平随时都有可能提高对台湾动武的水平。 如果两岸矛盾激化，对韩国来说活动范围只能变窄。在被称为中国“核心国家利益”的台湾问题上，不能偏重于加强韩美同盟的重要性，在调整韩国最高层官员的发言水平上失败。不要重蹈近年来“反对军事行动”等言论刺激中国的覆辙。对于提及“放弃台湾”的特朗普在11月美国大选中当选的可能性，也要做好准备。 两岸军事紧张高潮有可能对乌克兰和中东战争陷入僵局的世界经济造成不利影响。台湾有世界最大的代工企业台积电，台湾海峡有全世界一半的集装箱船通过。特别是，如果中国采取限制台湾主力产业半导体零部件核心原料矿物出口等超强硬措施，韩国企业很有可能出现供应网风险。即便如此，也不能将美中关系和两岸关系的变化视为危机。三星电子很有可能打开攻占台积电漏洞的机会之门。现在正是管理地缘政治危机、从中寻找机会的外交力量比任何时候都重要的时期。

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