[独家]韩美：“朝鲜去年从俄罗斯进口数百万美元奢侈品，可能是提供武器的回报”. January. 13, 2024 08:07. by 申振宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 据悉，韩国政府当局认为，朝鲜去年从俄罗斯进口的奢侈品金额高达数百万美元。朝鲜不仅向俄罗斯提供炮弹，还提供弹道导弹，并且很有可能作为其代价的一部分，偷偷地进口了奢侈品。朝鲜进口海外奢侈品，是违反联合国安理会对朝制裁决议的行为。 据多名韩国政府消息灵通人士12日透露，朝鲜的奢侈品进口量在去年剧增。消息人士称，奢侈品主要通过中国和俄罗斯进口，特别是从俄罗斯进口的情况比往年大幅增加。消息人士表示：“朝鲜的奢侈品进口增加，始于从2022年下半年开始解除对新冠疫情的封锁。事实上，在解除封锁的去年下半年，韩美当局更频繁地捕捉到了其进口情况。”消息人士还说：“虽然绝对的进口量来自中国，但正在关注俄罗斯奢侈品的增加趋势。” 另一名消息人士表示：“不仅是伏特加等高价酒类，还运入了手表、化妆品等。预计合计金额将达到数百万美元。”韩美去年12月还捕捉到了朝鲜国务委员长金正恩最近将自己的专用车辆更换为至少达3亿韩元的新型奔驰迈巴赫的情况。被分类为奢侈品的奔驰汽车也是联合国安理会指定的对朝出口禁止对象。 据悉，去年朝鲜从俄罗斯进口面粉等食品的数量也有所增加。截至去年7月，朝鲜共发生240多起饿死事件，粮食危机非常严重。对此，去年9月俄罗斯总统普京与金委员长会面，就农业发展进行了讨论，并表示，“（俄罗斯）有东西要提供给朝鲜”。分析认为，这意味着世界小麦出口国排名第一的俄罗斯将积极提供粮食援助。 据悉，特别是朝鲜进口奢侈品等可能是提供武器的回报，因此韩美当局正在密切关注。乌克兰总统泽连斯基当地时间11日表示：“俄罗斯从朝鲜得到了100多万发弹药。”美国白宫最近表示，朝鲜向俄罗斯提供了弹道导弹发射架和数十枚导弹。 据悉，去年，往返于朝鲜豆满江站和俄罗斯沿海州哈桑站等边境地区的列车运行量也有所增加。消息人士说，去年下半年还捕捉到了每周有几次列车来往的情况。虽然这可能是为了武器交易等，但也有可能是为了走私煤炭、石油等能源或奢侈品。

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