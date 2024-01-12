“希望斯威夫特能像美国选举时一样鼓励年轻人参与欧盟议会选举投票”. January. 12, 2024 07:41. by 趙은아 achim@donga.com. 今年6月即将举行议会选举的欧盟（EU）突然公然向美国流行歌星泰勒•斯威夫特（35岁•照片）抛出了“橄榄枝”。最近，斯威夫特力压“摇滚皇帝”埃尔维斯•普雷斯利，成为在公告牌专辑排行榜上占据榜首位置时间最长的独唱歌手。 欧盟副执行委员长玛格丽特•希纳斯10日（当地时间）在比利时布鲁塞尔举行的记者会上表示：“斯威夫特将于5月来到欧洲。因此，我真的希望斯威夫特能为欧洲的年轻人做同样的事情（在美国鼓励选民投票）。”斯威夫特在2018年11月美国中期选举前夕表示“将票投给民主党候选人”后，针对青年层投票登记剧增的情况，委托她在欧洲也鼓励年轻人投票。 希纳斯副执行委员长表示，斯威夫特的欧洲巡回演出将于5月9日开始，当天正好是欧盟纪念欧洲的和平与团结的“欧洲日”，赋予了意义。她还说：“没有人能像年轻人一样更好地动员年轻选民。” 实际上，斯威夫特去年9月通过社交媒体要求美国年轻人登记选民后，仅一天就有3.5万人登记，成为了热门话题。接着，希纳斯副执行委员长公开要求说：“我真的希望斯威夫特的媒体宣传组某个人看到此次记者招待会后，能够将我们的这种诉求传达给她。” 今年6月6日至9日在欧盟27个成员国举行的此次选举中，将选出任期5年的720名欧洲议会议员。今年唯独“极右旋风”愈演愈烈，欧盟认为能够牵制这种趋势的年轻选民参与投票变得更加重要。

한국어