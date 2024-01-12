比特币进入美国股市…从投机转变为“投资”对象. January. 12, 2024 07:41. by 申亚衡记者、纽约=金贤洙 常驻记者 abro@donga.com. 美国金融当局历史上首次批准了比特币现货上市指数基金（ETF）的交易。据分析，此前只能在虚拟资产交易所进行的比特币交易变得像股票投资一样容易等，今后虚拟资产的接近性将大幅提高。也有评价认为，虚拟资产现在获得了从“投机”转变为“投资”手段的契机。 10日（当地时间），美国证券交易委员会（SEC）批准了11家资产运营公司开始比特币现货ETF商品交易。SEC委员长加里•根斯勒在当天的声明中表示：“今天委员会批准了多数比特币现货上市指数商品（ETP）的上市及交易。”ETF是将指数基金在交易所上市，可以像股票一样买卖的商品，ETP是包括ETF在内的上层概念。以比特币期货为基础的ETF已于2021年在美国等全球股市上市，同年比特币现货ETF在加拿大上市。但是，在全球金融中心美国，现货ETF的批准尚属首次。因此，预计从11日开始，BlackRock、Fidelity Investment等申请的11个基金将在市场上进行交易。 如果现货ETF上市成为可能，就可以用普通股票账户投资比特币，因此期待很多个人投资者的资金涌入虚拟资产。此前，如果想投资虚拟货币，必须通过另外的硬币交易所开设虚拟资产账户。但是，今后即使不直接拥有比特币，也可以通过上市的ETF像普通公募基金一样间接投资比特币。比特币期货•现货ETF目前禁止在国内股市上市及交易，但在海外上市的比特币ETF，国内投资者只要有海外证券账户就可以进行投资。韩国银行总裁李昌镛在11日的记者招待会上评价道：“比特币似乎已经成为一种投资资产”，“比特币ETF作为投资资产，该试验其价值和安全性了。” 根斯勒委员长暗示SEC将继续对虚拟资产进行严格限制，并警告说：“今天委员会的决定不是局限于证券，而是局限于拥有比特币的ETP”，“投资者们应该注意比特币等虚拟资产联系商品的危险。” 但是，由于当天美国当局批准的可能性被提前反映出来，比特币的价格在SEC批准后立即上升到4.75万美元左右，之后再次下降到4.6万美元左右，表现出了相对平静的样子。

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