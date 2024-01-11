韩美安保室长：“强烈谴责朝鲜向俄罗斯移交弹道导弹”. January. 11, 2024 07:44. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 韩国国家安保室长张虎镇和美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文当地时间9日在首次会面并通电话时，就最近朝鲜接连不断的挑衅进行了讨论，并表示：“用最强烈的用语谴责朝鲜向俄罗斯移交弹道导弹。” 据白宫透露，张虎镇和沙利文就包括西部海域炮弹射击在内最近朝鲜的挑衅行为进行了评诂，并就朝鲜与俄罗斯的军事合作问题达成了共识。双方还指出：“朝鲜-俄罗斯移交武器并（在乌克兰）使用违反了联合国安理会决议，对欧洲、韩半岛、印度太平洋地区产生重大影响。”他们还表示：“随着朝俄合作的增进，韩美之间将继续紧密合作，支援乌克兰。” 韩国和美国等47个国家的外交部长当天也通过联合声明表示：“用最强烈的用语谴责朝鲜出口弹道导弹和俄罗斯将该导弹使用在乌克兰。”当天的联合声明是在联合国安理会讨论朝鲜支援俄罗斯弹道导弹事态的前一天发表的。 他们在联合声明中强调：“俄罗斯在乌克兰使用朝鲜弹道导弹，为朝鲜提供了宝贵的技术和军事洞察力。我们深切担心这种合作的安保含义。”声明还强调：“我们高度关注作为朝鲜出口武器的回报，俄罗斯向朝鲜提供了什么。”

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