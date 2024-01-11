朝鲜外交官等高层“脱北者”去年有10人左右进入韩国. January. 11, 2024 07:44. by 申振宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 据悉，去年来到韩国的朝鲜高层“脱北者”有10名左右。海外贸易代表部代表级、高级别外交官等接连逃亡。分析认为，在因国际上加强对朝制裁而面临经济困难的朝鲜，精英阶层发生了很大的动摇。据悉，随着朝鲜精英层不断流失，朝鲜当局去年底对驻外公馆进行了大规模检查。 多名政府高层消息人士10日表示：“没有直接从平壤等朝鲜来的，大部分都是滞留海外后来到韩国的。”他们表示：“与新冠疫情之前相比，也是罕见地多。去年下半年（脱北者）更多。预计今年高层脱北者还会增加。” 韩国情报当局认为，在国际上对朝鲜制裁下，在解除对新冠疫情的封锁后，以在海外工作的精英阶层为对象要求赚取外汇的敦促更加严重，无法承受的高层人士纷纷离开出走。朝鲜最近召回海外工作人员或因财政困难而关闭部分驻外使领馆的动向等，很有可能对他们的出走产生了影响。 在这种情况下，朝鲜国务委员长金正恩8日和9日在视察重要军需工厂时主张：“大韩民国那帮家伙是我们的主要敌人。如果有机会，将毫不犹豫地动员手中的一切手段和力量，将大韩民国完全夷为平地。”这是金正恩首次把韩国称为“主要敌人”。

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