“非好感政治”的代价，最终由国民来承担. January. 11, 2024 07:44. . 历届政府在青瓦台、总统室工作过的人经常说：“在选举即将到来之际，政府和执政党能使用的筹码太多了。”距离第22届议会选举还有3个月之际，尹锡悦政府似乎想确认这些话，连日来不断打出大型政策牌。 尹锡悦总统2日在韩国交易所开盘仪式上表示，“将推进废除金融投资所得税”，针对1400万股票投资者打出了惊喜牌。几天后，为了降低退休老人等健康保险地区投保者的保险费，又宣布了取消汽车附加保险费、减轻向家庭征收保险费的对策。据悉，政府正在推进将少交增值税的小规模企业范围从年销售额8000万韩元扩大到1亿韩元左右的方案。 在重大选举即将到来之际，韩国国民已经习惯了政府以“民生对策”的名义出台善心政策。4年多前，文在寅政府在4·15议会选举前几天表示：“这是为了应对损失尚未明朗的新冠疫情”，决定发放史无前例的全体国民灾难补贴。以四口之家为基准每家拿到的100万韩元“好久没吃韩牛了”的人层出不穷。虽然有人批评这是“胶鞋选举”的再现，但执政党压倒性的大胜带来的效果是明确的。 文在寅政府的灾难补贴和尹政府民生对策系列在直接发放现金还是减少税金等负担方面存在差异。从经济逻辑来看，相比增加国家债务、发放引发通货膨胀的现金，保守地运营财政、减少税金更好。但这并不意味着匆忙制定的政策没有副作用。废除大选公约中没有的金投税、扩大简易课税对象等动摇了“有收入的地方就有税金”的税政基本原则，从长远来看会对国家生计产生负面影响。地区投保者健康保险费下调将加大今后全体投保者上调保险费的压力。 除了未能摆脱30%的总统低支持率外，连相关部门的部长都难以解释，为何要要行同不识地推进难以逻辑说明、口舌打结的政策。被称为“史上最恶劣的非好感选举”的上届大选的后遗症一直延续到了此次议会选举。如果在此期间总统切实提高好感度，支持率超过50%，那么有必要出台像现在这样有可能产生副作用的临时政策吗?至少降低百分之几支持率的“金建希风险”也成为了政府政策的负担。 4年前的情况也半斤八两。由于文在寅政府在任期初强行上调最低工资，个体户的痛苦越来越大，工作岗位急剧减少。从选举前一年开始，房价、全租房价格暴涨，再加上新冠疫情初期应对的失败，对政权的非好感达到了极点。最终，发放灾难补贴，任期内增加了400万亿韩元以上的国债和通货膨胀，副作用至今仍然存在。上次大选的其他主角共同民主党代表李在明以基本收入等果断的发钱承诺，克服了较高的厌恶度。釜山凶器袭击后，由于被送往首尔的令人费解的过程，釜山地区的好感度有所下降，不知为了克服这一局面，又会拿出什么样的筹码? 实现大改革的美国罗斯福、肯尼迪、里根总统抛开政党、理念，个人好感度高是其优点。因为有平时积累的“好感分数”，所以可以说服政治、经济、社会改革的必要性，要求国民忍耐。韩国国民何时才能看到堂堂正正地要求国民分担改革的痛苦的“好感政治家”呢？

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