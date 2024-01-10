首艘民间登月飞船因燃料泄漏面临坠落危机. January. 10, 2024 08:00. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 从美国发射的首艘民间登月飞船“游隼”因技术缺陷陷入了搁浅的危机。当初报告的太阳能电池板不向太阳方向转动的问题虽然得到了解决，又面临燃料泄漏这一更大的问题。 当地时间8日发射“游隼”的美国民间宇宙企业“航天机器人”在社交媒体X（旧推特）上表示，燃料泄漏仍在持续，正在努力防止无法控制的坠落。推文说，现在的目标不是登月，而是“在游隼失去电力之前，尽可能接近月球”。 这意味着登陆月球的可能性变小了。“游隼”当天凌晨2时18分发射升空，目标是2月23日在月球北纬35度附近的“粘性海”着陆。据航天机器人透露，燃料损失是由推进器系统的问题引起的。目前，以燃料消费量为准的姿势控制系统推进器可以运行40小时左右。 如果“游隼”成功登月，将是继1972年“阿波罗17”号之后时隔52年再次登月，并计划创下民间首次登月的纪录，但发射7个小时后就报告了缺陷。美国《纽约时报》指出：“（此次事故）对美国航天局试图依靠民间企业，特别是小规模创业企业探测月球的战略提出了疑问。”路透社报道说，美国航天局计划推迟今后的探测任务。

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