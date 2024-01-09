韩国军方：“9·19协议韩朝缓冲区不复存在”. January. 09, 2024 08:02. by 孙孝周记者、尹相虎 军事记者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com. 韩国军方8日断然表示，根据2018年“9·19南北军事协议”在地面、海上停止敌对行动的区域（缓冲区域）不复存在。此前，朝鲜在非军事区内京义线陆路埋设了大量地雷，并重新武装最前方监视哨所等，不断发起将大部分协议条款变成废纸的挑衅。特别是朝鲜从5日起连续三天在西部海域停止敌对行为的区域内集中发射海岸炮后，韩国军队采取了超强应对。至此，《9·19共同文件》所规定的停止地上、海上南北敌对行为的区域将消失。 韩国军联合参谋本部公报室长李成俊（音）8日通过新闻发布会表示：“朝鲜3600多次违反9·19军事协议，还连续3天在西部海域进行炮兵射击，因此不再存在停止敌对行动的区域。”联参本部表示：“韩国军方也将在原先的海上、地面停止敌对行为区域正常实施射击、训练等。” 此前，在朝鲜宣布全面废除9·19协议一个多月后，韩国军方也开始采取无效化措施相回应，预计不久后陆海空停止敌对行为区域将同时重启演习。在陆地上，在5公里军事分界线内设定目标后，将动员K-9自行火炮等炮兵战斗力进行大规模火力训练。有观察人士认为，海上机动演习等不久后将在西部海域开始。

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