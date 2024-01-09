进击的K-高尔夫，安秉勋和任成宰在PGA揭幕战中双双进入前5名. January. 09, 2024 08:02. by 卡帕鲁瓦=金正勋记者 hun@donga.com. 安秉勋（33岁）和任成宰（26岁）在本赛季美国职业高尔夫（PGA）巡回赛揭幕战中双双进入前5名，展现了良好的开端。安秉勋在因兴奋剂阳性反应而解除处罚后参加的首场大赛上，以韩国选手中的最好成绩单独第4位开启了赛季，“抓小鸟球机器”任成宰以PGA巡回赛72洞大赛为准，创下了历史最多小鸟球新纪录，并列位于第5位， 安秉勋8日在美国夏威夷州卡帕鲁瓦种植园球场（73杆）结束的2024赛季PGA巡回赛揭幕战“哨兵冠军赛”最后一轮第4轮比赛上，抓下1个老鹰和7只小鸟，吞下2个柏忌，打出了低于标准杆7杆共66杆的成绩。最终，安秉勋以低于标准杆26杆共266杆的成绩单独排在第4位。 对于安秉勋来说，这是他在解除处罚后的首场大赛上取得的好成绩，因此具有特别的意义。2021年失去PGA巡回赛种子选手资格，上赛季复出的安秉勋因服用含有世界反兴奋剂机构（WADA）禁止成分的咳嗽药，结果出现兴奋剂阳性反应，被处以到去年11月30日为止的3个月禁赛处分。安秉勋说：“虽然球的落点没有我想要的那么犀利，但是推杆发挥得很好，所以以第4名的成绩结束了比赛。因为现在的比赛感觉很好，所以如果相信自己，在下一场比赛中会展现出更好的面貌。” 任成宰在当天最后一轮比赛中减少10杆，最终以低于标准杆25杆共267杆的成绩并列排名第5位。第4轮以并列第17位开始的任成宰将排名提升12个名次，与斯科蒂•舍夫勒（美国•世界排名第1位）等4人一起排在并列第五位。 任成宰在第4轮比赛中抓下11只小鸟球等，在本次比赛中共抓下34只小鸟球，刷新了该领域的最高纪录。这是自1983年PGA巡回赛开始统计该领域记录以来，以72洞比赛为准，小鸟球最多的一次。之前的纪录是包括2022年该比赛上由琼•拉姆（西班牙）创造的，共有3名选手保持的32只。任成宰从出道PGA巡回赛的2018~2019赛季开始到2020~2021赛季为止，连续3次获得单赛季最多小鸟球第一名，获得了“抓小鸟球机器”的昵称。在2020~2021赛季留下的498只小鸟球是1980年以后巡回赛的最高纪录。在出道赛季抓到的480只小鸟球也领先该领域第2位83只，展现出压倒性的优势。 任成宰表示：“在本次大赛上真的抓到了很多小鸟球，这得益于冬季训练期间在韩国很好地管理了身体。训练结果从第一场大赛开始出现，开局良好”，“但在第三轮比赛中，虽然抓到6个小鸟球，但也吞下了6个柏忌。因为经常出现不该出现的失误，所以产生了很多想法。” 克里斯•柯克（美国）获得了本次大赛的冠军。以单独领先的身份迎接最后一轮比赛的柯克当天也抓下8只小鸟球，最终以低于标准杆29杆共263杆的成绩登上了冠军宝座。萨希斯•蒂加拉（美国）以一杆之差屈居第二。因酒精依赖症和忧郁症等陷入低谷，去年2月在本田精英赛上时隔8年再次捧起冠军奖杯的柯克在11个月后取得生涯第六场美巡赛胜利，并获得了360万美元（约47.4亿韩元）的冠军奖金。 另外，金施佑（29岁）最终以低于标准杆20杆共272杆的成绩排在并列第25位，金柱亨（22岁）以低于标准杆14杆共278杆并列第45位结束了比赛。

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