金正恩在西部海域炮击当天致电日本首相称“阁下”……“挑拨离间”韩美日. January. 08, 2024 07:56. by 高道艺记者、尹相虎记者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩5日称日本首相岸田文雄为“阁下”，就至少造成126人死亡的日本能登半岛大地震发去慰问电。这是朝鲜最高领导人首次向日本首相发送慰问电。当天是朝鲜在西部海域“北方界线”北侧海上缓冲区发射200多发炮弹的挑衅之日。朝鲜把韩国定性为“不是同民族、同族而是敌对交战国”，在提高武力挑衅程度的同时，却对日本采取友好姿态，韩国政府对此认为，“这是企将把从去年起大幅加强的韩美日三国合作制造裂痕的拆分战略”。 据朝鲜中央通讯社6日报道，金正恩前一天对岸田首相使用“阁下”一词，并表示：“对遗属和受害者表示深切的同情和慰问。”日本官房长官林芳正表示：“（对金正恩委员长的慰问电）表示感谢。对于朝日对话，我们将谨慎回答。”1995年神户大地震时，朝鲜以姜成山总理的名义向日本首相发送了电文。2011年东日本大地震时，朝鲜以最高人民会议常任委员长金永南的名义向在日朝鲜人总联合会发去了慰问信。 韩国政府当局和专家们认为，岸田就被朝鲜绑架者问题积极表现出与朝鲜对话的意志，实际上与朝鲜和日本去年在中国和新加坡等地多次进行实务接触不无关系。虽然去年朝日之间的实务协商未能取得进展，但岸田一直表示，为解决绑架者问题，有可能举行日朝首脑会谈，因此不能排除朝日之间秘密接触的可能性。有分析认为，朝鲜有可能像过去拒绝与韩国对话、要求美国进行协商的“通美封南”战略一样，试图“通日封南”。 朝鲜6日在西部海域延坪岛西北侧的“狗头阵地”（黄海道康翎郡）动用火箭炮和野战炮等向西部海域缓冲区发射了炮弹。“狗头阵地”是2010年延坪岛炮击挑衅的原点，距离延坪岛只有12公里。

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