韩裔导演作品《Fast Lives》获得英国奥斯卡奖6项提名. January. 08, 2024 07:56. by 柳原模 onemore@donga.com. 韩裔加拿大人席琳•宋导演的电影《过往人生Past Lives》入围英国奥斯卡奖6个部门的提名名单。英国电影电视艺术学院（BAFTA）5日（当地时间）公布了英国奥斯卡奖初选提名名单（长名单）。《过往人生》入围最佳影片奖、最佳外语片奖、最佳原创剧本奖、最佳导演奖、最佳男主角奖、最佳女主角奖等6个部门的提名名单。英国奥斯卡奖最终候选名单将于18日公布，颁奖典礼将于下月18日举行。 该片讲述了小学时期的青梅竹马时隔20多年在美国纽约重逢的故事。该片是以12岁从韩国移居加拿大的宋导演的亲身经历为基础创作的。影片去年在美国圣丹斯电影节上首次公开并受到好评后，被邀请参加德国柏林国际电影节主竞赛单元。去年11月在纽约举行的独立电影•电视剧奖“哥谭奖”上，该片获得了最佳影片奖。韩裔美国演员格蕾塔•李和韩国演员刘台午担任主演。 美国《纽约时报》（NYT）电影评论家艾莉莎•威尔金森5日（当地时间）将刘台午选为第96届奥斯卡金像奖最佳男配角候选人。她还推荐《过往人生》为最佳影片奖候选作品。第96届奥斯卡金像奖最终候选名单将于23日公布，颁奖典礼将于3月10日在美国洛杉矶杜比剧院举行。

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