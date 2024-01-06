今晚，完整体的韩国队将在亚洲杯之前进行最后的“模拟考”. January. 06, 2024 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国国家男子足球代表队将在亚洲杯之前进行最后的模拟考试。 韩国队将于6日晚10时在阿联酋阿布扎比的纽约大学体育场迎战“中东伏兵”伊拉克队。13日在卡塔尔开幕的本届亚洲杯上，对64年来首次挑战冠军的韩国队来说，与伊拉克队的热身赛非常重要。韩国队在上世纪90年代以后举行的7次亚洲杯上，先后4次输给中东球队，在淘汰赛上惨遭淘汰。在之前的2019年阿联酋亚洲杯上，韩国队在8强赛上以0比1负于卡塔尔队。在此次大会中，韩国队也将在E组小组赛前二轮比赛中面对中东球队巴林队（15日）和约旦队（20日）。 韩国队应该通过与伊拉克的热身赛，适应中东炎热的天气和防守粘稠的中东球队风格。客观战斗力方面，国际足联（FIFA）排名第23位的韩国队领先于排名第63位的伊拉克队。在两队的历史交锋战绩方面，韩国队也以8胜12平2负领先。在伊拉克队中，A级赛事中攻入18球的默罕德•阿里（巴格达警察）和攻入17球的艾曼•侯赛因（巴格达空军）等是警戒对象。 由主教练尤尔根•克林斯曼率领的韩国队随着5日李刚仁（巴黎圣日耳曼队）与球队会合，孙兴慜（托特纳姆热刺队）、黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）、金玟哉（拜仁慕尼黑队）等海外派和国内派26人组成了完整体。克林斯曼主教练决心继续保持最近的上升势头，并夺取冠军奖杯。韩国队从去年9月13日与沙特阿拉伯队的比赛（1-0胜）开始，在最近的A级比赛中取得了5连胜。在这些比赛中球队攻入19球，未失一球，攻守平衡非常完美。 最近表现良好的欧洲派球员在国家队的表现也备受关注。去年12月，孙兴慜在7场联赛中攻入4球，助攻4次，成为英格兰足球超级联赛（EPL）本月最佳球员候选人，有望第5次获奖。黄喜灿在英超出道后，时隔3个赛季首次在联赛中进球上双，状态十分出色。李刚仁4日在法国超级杯上攻入制胜一球，帮助球队夺冠。金玟哉则在德甲联赛中展示了“铁壁防守”。 韩国队结束与伊拉克队的热身赛后，将进行适应训练，并于10日抵达决战场卡塔尔。本届亚洲杯将于13日以东道主卡塔尔和黎巴嫩的A组比赛为开端正式开幕。

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