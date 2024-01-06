白宫：“俄罗斯用朝鲜提供的短程弹道导弹攻击乌克兰”. January. 06, 2024 07:47. by 华盛顿=文炳基记者 weappon@donga.com. 美国白宫当地时间4日表示，俄罗斯在乌克兰战线上使用了射程为900公里的朝鲜短程弹道导弹。不仅是白宫亲自确认了此前提出的朝鲜提供短程弹道导弹的事实，更是朝鲜通过俄罗斯实战检验了可以搭载针对韩国的战术核弹头的短程弹道导弹，因此担心会引起相当大的风波。 美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当天表示，“调查显示，朝鲜最近向俄罗斯提供了数十枚弹道导弹和发射架”，去年12月30日和本月2日分别发射了至少一枚和多枚导弹。他表示，朝鲜产导弹的射程约为900公里，作为代价，朝鲜希望得到战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道导弹生产装备和材料、其他尖端技术等。白宫表示，朝鲜提供的短程弹道导弹中可能包括“KN-23”和“KN-24”，并公开了相关照片。上述两种型号是朝鲜分别模仿俄罗斯的“伊斯坎德尔”导弹和美国的“ATACMS”导弹自行开发的。 柯比表示，“俄罗斯采购朝鲜导弹是违反联合国安理会决议的行为”，表示将与韩国、日本等国家合作进行制裁。美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德也表示：“将在10日举行的安理会会议上提出这一问题。”

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