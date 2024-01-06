威胁是“交战国”的朝鲜炮击西部海域……韩国军“以牙还牙”实施射击训练. January. 06, 2024 07:47. by 申振宇记者、孙孝周记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜5日上午向西部海域“北方界线”以北海上缓冲区集中发射了200多发炮弹。针对这一情况，韩国军方也于当天下午向西部海域韩方海上缓冲区内进行了炮击。这是韩国军队自2018年“9·19南北军事协议”签署后首次向海上缓冲区发射炮弹。 韩国与朝鲜之前通过《9·19协议》将“北方界线”一带西部海域135公里、东部海域80公里区间设为缓冲区，内容还包括停止炮击等。有评价认为，针对此次朝鲜挑衅，韩国也向缓冲区射击，实际上已经进入了全面废除《9·19协议》的程序。韩国政府高层官员表示：“不是单纯地用语言、而是用行动来应对朝鲜。今后也会对朝鲜的挑衅采取‘以牙还牙’的成比例应对。” 韩国军联合参谋本部宣传室长李成俊（音）当天下午召开紧急记者会表示：“朝鲜军队今天上午9点至11点左右在白翎岛北方长山串、延坪岛北方登山串一带进行了200发以上的射击。”朝鲜军队发射的炮弹大部分来自海岸炮，韩国军民没有受到损伤。但白翎岛和延坪岛下达了居民躲避令，居民们紧急躲避。 韩国军从下午3点起动员延坪岛海军陆战队的K-9自行火炮等，向韩方海上缓冲区域进行了炮击。此前，朝鲜曾在2022年10月至11月先后6次在朝鲜一侧东部和西部海域的海上缓冲区内发射火箭炮、海岸炮、导弹射击等，进行大规模挑衅。当时，韩国军方只是通过发送有关违反军事协议的对朝通知或发表对朝警告立场等方式进行了应对。同年11月，朝鲜发射的一枚导弹越过东部海域“北方界线”时，韩国军方派出战斗机向朝鲜公海发射了空对地导弹等3枚导弹，但韩国军方向海上缓冲区进行射击尚属首次。 韩国军方认为，朝鲜很有可能在4月议会选举前将“新星-4”型等去年公开的新型无人机渗透到韩国一侧，实施进一步挑衅。朝鲜不久前甚至动用混凝土对非军事区内的监视哨所进行了完全复原，接下来有可能在这一带进行局部挑衅。朝鲜国务委员长金正恩去年底曾露骨地威胁：“敌人鲁莽的挑衅行为随时都有可能引发武力冲突。”

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