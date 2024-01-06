朝鲜发射海岸炮进行挑衅……要警惕逼迫“武力冲突”的伎俩. January. 06, 2024 07:46. . 朝鲜军队昨天上午在西部海域白翎岛和延坪岛北方一带发射了200多发海岸炮。朝鲜发射的炮弹虽然没有越过“北方界线”，但根据《9·19南北军事协议》，炮弹落在了禁止炮击和机动训练的海上缓冲区。去年11月宣布全面废除《9·19共同文件》后，朝鲜大举开放海岸炮炮口，甚至进行了实际炮击。韩国军方紧急疏散了延坪岛和白翎岛居民，并管制了部分船舶的运行。此外，位于两个岛屿的海军陆战队还出动自行火炮和坦克炮，进行了应对挑衅的海上射击训练。 朝鲜的西部海域海岸炮射击，是从新年伊始就为了提升韩朝间的军事紧张感而故意挑衅的行为。朝鲜国防委员长金正恩在去年底的劳动党全体会议上把南北关系定性为“敌对的两国关系”，指示“采取高压和攻势的超强硬应对”。他还召集军队主要指挥官指示说：“敌人鲁莽的挑衅行为随时都有可能引发武力冲突，要把这当作既成事实，要做好军事应对准备。” 今后，来往于武力示威和局部挑衅之间的危险的军事冒险活动很有可能更加猖獗。“9·19协议”被废除后，朝鲜军队在非军事区内投入了兵力和重型武器，开始恢复最前方监视哨所，最近还在象征韩朝交流与合作的京义线陆路一带集中埋设了地雷。继恢复监视哨所和海岸炮射击等陆上、海上挑衅之后，朝鲜也有可能进行空中挑衅。据悉，朝鲜最近大举派出“新星-4”型等新型无人机在平壤上空进行利用无人机渗透韩国的演习。 根据金正恩的“强对强正面一决胜负的对敌斗争原则”，朝鲜军队的危险性挑衅可能会使韩半岛陷入一触即发的危机。特别是金正恩指示“把武力冲突的可能性当作既定事实”中，明显含有在4月韩国议会选举之前进一步提高挑衅水平的意图。韩国军队和政府必须做好充分的准备。当然要坚决应对军事挑衅。但是，在不卷入朝鲜“对决”的情况下，也需要灵活应对危机的能力。

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