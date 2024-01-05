朝鲜在21年前已清除地雷的非军事区京义线-哨所一带埋设地雷. January. 05, 2024 08:21. by 孫孝珠, 尹相虎 hjson@donga.com,ysh1005@donga.com. 据悉，朝鲜从上月初开始在非军事区内的京义线铁路周边和京义线附近的哨所一带埋设了大量地雷。2002年底，非军事区内京义线周边的所有地雷已被完全清除，时隔21年后，朝鲜再次在那里埋设了地雷。此前，朝鲜以2000年6月15日南北首脑会谈为契机，推进恢复韩朝间京义线并清除地雷。分析认为，朝鲜在既是南北经济合作的象征，又是统一基石的京义线周围埋设地雷，不仅完全关闭了南北之间的大门，还表现出了今后加剧对韩军事紧张的意志。 据韩国政府消息人士4日透露，韩国军方感知、侦察资产等部门捕捉到了朝鲜军队从去年12月初开始在京义线附近埋设地雷的情景。据悉，埋设地雷的京义线附近的哨所是朝鲜宣布全面废除9月19日南北军事协议后，从去年11月末开始着手复原的非军事区内11处哨所之一。 韩国政府消息灵通人士表示：“朝鲜在恢复的11个哨所中，特别是以京义线旁边的哨所为主埋设了地雷。可能是为了防卫哨所或阻止通过京义线脱北。”消息人士还表示：“我认为，这在很大程度上也意味着把南北关系断绝到无法挽回的程度。”

한국어