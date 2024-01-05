朝野政党要承诺排除对宣扬憎恶讲粗话的政界人士的公推. January. 05, 2024 08:18. . 共同民主党代表李在遭明凶器袭击后，政界开始了具体的反省行动。国民力量党为了把公推希望者过去的粗话或憎恶发言列为扣分项，正在具体制定公推审查标准。据悉，共同民主党也在讨论将分裂国民性质的发言反映到公推审查的方案。朝野政党都承认依靠粉丝政治的污染政治言行是凶器恐怖袭击的根源，在4月议会选举即将到来之际，正在努力改变政治语言，这一点备受关注。 用有品位、有节制的语言纠正政治，是不可推迟的课题。从助长政治憎恶、常常恶言相向的政治人士身上，怎么可能期待未来展望和社会团结?一再的劣质发言有着这样的动因。言行越是刺激性，在网络空间就越受关注，相反并没有受到什么损失。虽然无数次将对方党议员提交到国会伦理委员会，但也仅此而已。在过去的10年里，伦理委员会一次也没有对胡言乱语进行处罚。只有像模像样的，实际上相互睁一只眼闭一只眼的文化支配了国会。 其结果，就是陷入算法挑选的“坏政治”的政治过分投入者对在野党代表（党首）的恐怖袭击。现在应该让政界人士们感受到“胡言乱语真的有损失”。这不是推给谁的事情。韩东勋、李在明等两个政党负责人应该亲自主导。 将憎恶和粗话排除在公推之外的事情不需要朝野协商，也不需要制定法律。只要有意向，谁都可以发射信号弹。朝野政党都表示决心改变脓疮遍布的党内政治，但政治改革并不在远方。提到革新，与其提出实体不明的抽象革新方案，还不如把说粗话政治家排除在公推之外定为原则。希望根据粗话的强度，制定并履行排除公推和竞选扣分等标准。而且，如果能在选举1个月前公布结果并得到选民的评价，就更好了。 美国和英国议会有对不履行议长指示、场内骚乱等失去品位的议员暂时停止议员职务等处罚的传统。但是，对于必须进行前所未有的尝试的韩国政党来说，如果不采取排除公推、竞选扣分等近乎过分的措施，就会错过这次机会。允许达不到选民要求的人担任选举职务，是对选民的挑战。

한국어