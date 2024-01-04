7万多→6万多→5万多，首尔小学新生3年连续减少. January. 04, 2024 08:01. by 崔勋镇记者、李素贞记者 choigiza@donga.com、sojee@donga.com. 一项调查结果显示，今年首尔市小学新生人数首次跌至6万名线以下，比去年（66324名）减少10.3%。江西区开花小学和江南区首尔大青小学连续两年新生只有十多名。 首尔市教育厅3日表示，据统计，2024学年辖区内小学入学对象包括国、公、私立在内，共有5.9492万名。入学对象以入学前10月1日各居民中心发送的入学通知书为基准进行统计。考虑到搬家、海外滞留、代案教育等，每年实际入学学生占入学对象的九成左右。 首尔小学的入学对象在2019年为7.8118万名，但最近5年间减少23.8%。江西区开花小学去年实际入学人数为16名，全首尔最少，今年将再次减少2人，只剩14名。 学龄人口的急剧减少趋势是全国性现象。预计今年全国小学新生将首次下降到40万名以下。此外，根据行政安全部居民登记人口统计，2019年新生儿只有30.2676万名，因此2026年小学入学人数很有可能达到20万名左右。去年新生儿比2019年减少22.3%，为23.5039万名，创历史最低纪录。 专家指出，急需制定扩大小学、初中、高中综合运营等对策。因为，如果关闭的小规模学校增加，周边地区就会荒废，地方就会提前消失。梨花女子大学教育学系教授郑济英（音）建议，“如果学校消失，地区空洞化现象将更加严重。在保留小学、初中、高中学制的同时，为了节约费用，有必要把综合运营行政、设施的‘衔接学校’扩大到各地区。” 在首尔市松坡区尝试初中、高中统合模式的日新女子中学和蚕室女子高中就是“衔接学校”的代表性事例。首尔市教育厅计划在今年上半年（1月-6月）宣布包含全校学生数在240名以下的小学、300名以下的初高中等小规模学校的合并计划的“适当规模学校培养政策”。

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