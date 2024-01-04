尹锡悦：“恐怖主义是自由民主之敌……祝李在明代表早日康复”. January. 04, 2024 08:01. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统3日就共同民主党代表（党首）李在明遭凶器袭击事件表示：“恐怖袭击不仅是对受害者的加害行为、犯罪行为，也是压迫人类自由的、向往自由社会的我们所有人的敌人。”分析认为，这是将李在明遇袭事件定性为“恐怖袭击”，并要求采取果断的应对措施。 尹锡悦当天上午在青瓦台迎宾馆举行的“2024年新年团拜会”开场白中表示：“今天本来要出席会议的共同民主党代表李在明昨天遭到恐怖袭击，目前正在接受治疗。”他还说：“我们都应该团结一心安慰受害者，以同样的心情坚决应对。让我们一起祝愿李代表早日康复。”据悉，前一天总统政务首席秘书韩午燮报告计划慰问李在明后，尹锡悦要求“好好安慰李代表”。 当天，国民力量党紧急对策委员长韩东勋也在活动中表示：“国民力量党不仅强烈反对所有暴力，而且都是与阵营无关、站在受害者一边行动的人。希望李代表早日康复。”这是韩东勋就任紧急对策委员长后，首次正式与尹锡悦见面。2019年分别担任检察总长和大检察厅反腐败、强力部长的两人，当天以政府首脑和执政党代表的身份一起参加正式日程。 尹锡悦当天还说：“感谢去年一年政界、政府、宗教界、与会所有人为建设国民幸福的国家、温暖的社会而付出的努力。为了未来一代的幸福和富饶的民生，我们一起努力工作吧！” 包括国会议长金振杓、大法院院长曹喜大、宪法裁判所所长李钟奭、国务总理韩德洙、中央选举管理委员长卢泰岳等5部要员在内的200多名国家主要人士参加了新年团拜会。共同民主党和正义党领导层全体没有参加活动。分析认为，此举包含了对李在明遇袭余波、总统室对总统夫人金建希涉嫌操纵德意志汽车股价以及大庄洞开发项目“50亿俱乐部”特检（又称双特检）行使否决权的方针的抗议性质。 去年参加新年团拜会的金建希当天没有出席。

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