去年12月对美出口额达113亿美元……20年来首次超过中国. January. 02, 2024 07:54. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 时隔20年，美国再次成为韩国最大的出口国。对美出口连续5个月增加，单月出口规模更是历史上首次超过110亿美元（约14.3万亿韩元）大关。相反，对华出口萎缩，去年对华贸易收支31年来首次出现逆差。 据产业通商资源部1日发布的《2023年12月及全年进出口动向》显示，去年12月以美国为对象的出口额比1年前增加20.8%，达到112.9亿美元，超过了中国（108.7亿美元）。自2003年6月以来，时隔20年零6个月，对美出口再次超过对华出口。 对美出口得益于汽车、通用机械等出口的增加，连续3个月保持了两位数的增长。继去年10月同比增加17.2%之后，11月为24.7%，12月为20.8%，呈现出较高的增长趋势。去年11月对美出口额为109.5亿美元，创下单月历史最高业绩，但仅过一个月就刷新了纪录。 相反，去年12月对华出口额为108.7亿美元，同比减少了2.9%。去年1月，对华出口同比减少31.1%，全年保持减少趋势。下半年（7~12月）半导体出口小幅增加，出口额连续5个月超过100亿美元，呈现恢复趋势，但去年全年亏损180亿美元。这是韩国自1992年韩中建交以来31年来首次在与中国的贸易中出现逆差。

한국어