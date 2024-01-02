议会选举100天前，尹锡悦要求“必须打破利权、理念帮派卡特尔”. January. 02, 2024 07:53. by 张宽硕记者、崔慧玲记者 jks@donga.com、herstory@donga.com. 尹锡悦总统（照片）在1月1日的新年贺词中表示：“一定要打破以自己的利益和理念为基础的帮派卡特尔。如果不与腐败的帮派卡特尔作斗争，就不可能进行真正的为国民的改革。”去年10月首尔市江西区区长补缺选举惨败后，尹锡悦一直克制提及“理念”，但在执政第三年的第一天再次提出“理念卡特尔”话题，被分析认为是在4月议会选举100天前，针对在野党强调“审判86（80年代学号、60年代出生）运动圈”论。有分析认为，继在担任法务部长时正面瞄准“这个国家真正的既得权卡特尔是运动圈”的国民力量党紧急对策委员长韩东勋瞄准86集团后，执政党和政府为了把在野党就议会选举提出的“审判政权”论转变为“清算运动圈利权卡特尔”的格局，进入了全力战。 尹总统在当天直播的新年贺词中强调：“政府上台后，一贯革除非法使用利权卡特尔、非法使用政府补贴、垄断特定产业的弊端等不正当和非法行为。今年在扩大国民自由、增进厚生的同时，也不会停止为建设公正社会而努力。”此外，他还强调将让所有国民享受公平的机会。 执政党内有人指出：“文在寅政府的口号‘清除积弊’把一个阵营视为敌人，加剧了国民分裂，因此强调‘利权、理念卡特尔’可能不利于中立层外延的扩张。”共同民主党发言人崔珉奭在当天的评论中主张：“这是宣布在新的一年里也将煽动国民矛盾和朝野政治斗争。如果现在真的有需要铲除的利权卡特尔，那就是以亲信检察官为首镇压在野党和媒体的尹总统和亲尹锡悦卡特尔。”

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