黄喜灿连续两场比赛取得攻击点，现在瞄准亚洲杯. January. 01, 2024 08:12. by 金培中 wanted@donga.com. “黄牛”黄喜灿（27岁•伍尔弗汉普顿队）在即将与韩国国家足球代表队会合之际，连续两场比赛都取得了攻击点（进球或助攻）。 黄喜灿在31日举行的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）主场与埃弗顿队的比赛中，在球队以1比0领先的下半场第8分钟助攻马特乌斯•库尼亚打入扩大比分的进球。这是继28日与布伦特福德队的比赛中攻入2球后，黄喜灿连续2场比赛取得攻击点。伍尔弗汉普顿队最终以3比0完胜埃弗顿队，取得了联赛3连胜。本场过后伍尔弗汉普顿队积28分，追平积分榜排名第10位的切尔西队，但因净胜球比对方少4个，排在第11位。 在上轮与布伦特福德队的比赛中，黄喜灿因腰部疼痛在上半场补时阶段被替换下场，一度引发受伤忧虑，但当天他与库尼亚、巴勃罗•萨拉维亚作为前场三叉戟一同首发出场，搅乱了对方的防线。助攻队友进球后，下半场第15分钟他在禁区左侧的右脚射门击中埃弗顿左侧门柱后出了底线，下半场第27分钟他在禁区右侧的左脚射门攻破对方球门，但被判越位在先，遗憾未能取得进球。 黄喜灿包括本赛季的杯赛在内，共打进11球，助攻3次，结束了2023年的全部征程。主要报道伍尔弗汉普顿消息的《莫利斯新闻》集中报道黄喜灿的表现，并表示，“与之前两个赛季的进球（8球）相比，本赛季进球数更多。现在，黄喜灿的真正价值正在显现。” 黄喜灿将于2日在阿联酋阿布扎比与国家队会合。代表队在这里进行12日开幕的亚洲杯当地适应训练后，将前往激战地卡塔尔多哈。《莫利斯新闻》分析称，“伍尔弗汉普顿将会非常想念参加亚洲杯的黄喜灿。”

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