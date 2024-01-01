美国有线电视新闻网：“韩国军队的最大敌人是低出生率……担心国防力量会减弱”. January. 01, 2024 08:12. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “今后韩国军队面临的最大敌人就是低出生率。” 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间去年12月29日在题为《韩国军队的新敌人——出生率》的报道中称：“韩国目前的出生率为0.78名，韩国军队很难维持现有的50万名兵力。担心低出生率问题会削弱韩国的国防力量。” 据CNN报道，韩国要想维持目前的兵力水平，每年需要20万人的入伍。但去年，男女新生儿总数仅为25万人。CNN报道说：“假设（新生儿）男女比例相同，20年后只有12.5万人可以入伍。再加上统计厅预测，新生儿数到2025年将减少到22万人，2060年将减少到15.6万人。” 低出生率问题会立即导致韩国国防力的弱化。有人指出，韩国虽然周边分布着中国大陆、台湾、朝鲜等，在地缘政治上分散着矛盾因素，但为了应对这种情况，连兵力都很难补充。 韩国国防部将2006年67.4万名的现役军人减少到了去年50万名。CNN指出：“韩国政府根据朝鲜威胁会减少的前提，决定培养一支小而精锐的军队。但朝鲜威胁会减少的前提被证明是谎言。” 问题是，即使是以技术为中心的精锐化军队，一定程度的兵力也是必不可少的。不仅是领土的维持，在战场上运营监督人工智能系统等最新技术也是人的责任。CNN指出：“国防部计划扩大全体兵力中的干部比率，但任职志愿者从2018年的约3万人减少到2022年的1.9万人，数年间有所减少。” 虽然有人也提出“女性征兵制”为替代方案，但情况并不乐观。祥明大学国家安全系教授崔炳旭（音）在接受CNN采访时解释说：“在家长制的韩国社会，由于社会争议或生育等各种综合因素，费用可能会更大。”

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