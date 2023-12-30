10名国会议员漏报交易和持有虚拟货币. December. 30, 2023 07:46. by 安圭永记者 kyu0@donga.com. 据悉，第21届现任国会议员中有10人违反国会法，没有申报虚拟资产所有及变动明细。从第21届国会任期开始日的2020年5月30日到今年5月31日的3年间，共有11人收购和抛售虚拟资产，他们交易的累计金额达到1256亿韩元。经确认，其中因巨额虚拟资产投机争议而退出共同民主党的无党派议员金南国的交易金额为1118亿韩元。这一金额接近11名议员总数的90%。今年上半年金南国虚拟货币交易争议后，国会修改了国会法，规定到6月底为止，在国会伦理审查咨询委员会登记虚拟资产拥有现状和变动明细。 国民权益委员会29日发表了上述内容的以全体国会议员为对象的虚拟资产全数调查结果，并表示已经将此传达给了国会议长和两党代表（党首）。根据权益委员会的调查，该期间有虚拟资产持有明细的议员共有18名，占在籍议员的6%左右。其中，有收购、抛售明细的议员有11人，他们收购的累计金额为625亿韩元，抛售累计金额为631亿韩元。其中，金希宣（音）的总收购额为555亿韩元，占全体的89%，总抛售额为563亿韩元，占全体的89%。 权益委员会当天在政府世宗大厦举行的新闻发布会上表示：“（调查）重点是确认6月议员们是否在国会正确登记（主动申报）虚拟资产现状。经确认，有10名议员与主动申报不一致或有所有、变动明细但未登记。” 漏报的10人中有6人没有登记“Paycoin（PCI）”的虚拟资产相关交易现状。他们向权益委员会解释说：“没有认识到现场结算手段Paycoin是虚拟资产。”综合结算企业Danal发行的Paycoin在今年3月金融委员会以7亿个虚拟货币去向不明为由提出洗钱疑惑后，在国内虚拟货币交易所被退市。某虚拟资产业界专家指出：“大多数政治家都拥有一个杂币，因此行贿的可能性也令人怀疑。”权益委员会表示：“虽然有必要追加确认议员们是如何获得虚拟资产的，交易对方是否与职务有关，但由于调查权的限制，存在困难。” 此次发表是权益委员会从全体国会议员那里得到个人信息提供同意书后，从今年9月开始从36个国内虚拟资产事业者那里确保虚拟资产交易明细进行调查的结果。朝野在5月金南国的虚拟资产争议扩散后，表决通过了《关于虚拟资产主动申报及调查的决议案》，向权益委员会提交了全体所属议员的个人信息提供同意书。

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