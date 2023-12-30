今年大家的故事是什么？. December. 30, 2023 07:45. . 父亲作为销售员辗转多处工作，因病回家。面临死亡的父亲向儿子讲述了自己的生活。比起现实，更接近幻象，有些轶事虚无缥缈，令人难以置信，但通过父亲讲述的故事，儿子同时理解了父亲的伟大和失败。听到父亲的故事，儿子这样说道。“我的父亲成了一个神话。” 这是被翻拍成电影的丹尼尔•威利斯的小说《大鱼（Big Fish）》的故事情节。翻译该小说的已故西江大学教授张英姬（音）表示：“很多人聚在一起形成世界并生活，最终是创造很多故事的过程”，“每个人在各自的人生中都是勇敢地战斗的英雄。” 故事的力量不仅适用于个人，也适用于组织。哈佛商学院教授弗朗西斯•弗雷和领导力联盟创始人安妮•莫里斯在哈佛商业评论（HBR）最新一期刊登的《引导大胆变化的讲故事》内容中建议，在组织需要巨大变化或出现急需解决的问题时，作为领导最先要做的事情是创作清晰、有说服力的故事。 弗雷教授表示：“一般组织改革的70%都是以失败告终，但如果创作具有说服力的故事，胜算就会提高”，“故事不仅能说明为什么需要革新，还能用具体生动的语言说明未来会发生什么样的变化。” 要想为新的未来创作故事，首先要回顾过去。特别是在这个过程中，需要尊重过去的态度。如果过分集中于想改变的事情，就会忘记希望不要改变的是什么。2017年优步因公司内部的性骚扰、盗用技术等而陷入危机，当时作为“救援投手”上任的首席执行官（CEO）达拉•科兹罗沙希，在与全体职员的第一次见面会上没有强调优步的处境有多糟糕，而是表示“将维持让优步成为市场强者的竞争力”，得到了职员们的大力支持。 领导可以以自己真实的故事为基础改变组织。领导对自己讲的故事成为本人构想的组织变化的跳板，当与他人熟练地分享时，故事就会成为现实。波士顿咨询公司的BCG Henderson Institute（亨德森智库）会长马丁•里夫斯表示：“人们总是关注故事，通过故事来理解世界”，“单纯的事实和信息通过故事来传达商业如何运作和走向何方的高层次价值，这将成为急剧变化的世界中竞争优势的核心源泉。” 研究表明，讲故事具有连接人与人之间，激发行动灵感的惊人力量。美国作家蒂姆•奥布莱恩表示：“讲故事是人类必需的活动”，“情况越困难，讲故事的必要性就越大。”在一年即将结束的现在，希望大家能思考今年支撑我或组织的是什么，在新的一年里能带来更好变化的是什么，创作属于自己的故事。

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