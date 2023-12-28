人工智能工作岗位的逆袭……应防范技术大转换时期大量失业. December. 28, 2023 08:36. . 生成型人工智能将在相当大程度上代替人类工作岗位的预测正在成为现实。为了节约费用，把人做的事情交给人工智能、减少职员的全球大技术企业正在增加。相反，开发和利用人工智能的信息技术领域也将创造新的工作岗位。但是，无法适应人工智能革命的人，失业不可避免，因此很有可能演变成社会问题。 据悉，美国谷歌公司计划近期内以重新安排、裁员等方式对广告销售组织约3万名职员进行结构调整。谷歌搜索引擎和Youtube上的广告是占据该公司总销售额58%的主要收入来源。但是，在广告销售业务中应用人工智能系统后，人做的事情大幅减少。据悉，收购X（旧推特）的埃隆·马斯克将过滤非法内容的验收业务交给人工智能，解雇了相关部门职员的三分之一。 在难以调整人力结构的韩国，虽然还没有大量解雇事态，但出现了类似的迹象。随着聊天机器人代替金融公司呼叫中心职员的咨询业务，相关工作岗位正在减少。随着办公软件与人工智能相结合的服务登场，制作报告和发布资料等由年轻职员负责的日常业务将大幅减少。人工智能在短短几秒钟内就能处理图形设计、编码等人类要做几个小时、几天的事情，令相关行业从业者也感到不安。 人工智能优先蚕食青年层偏好的白领、事务职业务，这是个大问题。如果利用人工智能，年轻职员的业务减少，企业就会减少招聘新职员的必要性。另一方面，难以承担昂贵人工费的个体户们用“炸鸡机器人”代替兼职生，连青年层的兼职工作岗位也受到威胁。 人工智能革命很有可能彻底改变人类的工作方式。据悉，在美国，人工智能难以代替的蓝领工作岗位在青年中人气正在上升。发达国家中最僵硬的韩国劳动制度、矛盾的劳资关系难以应对这种变化。应该全面完善劳动系统，使青年失业者容易转移到新工作岗位，中老年失业者通过再教育适应时代变化。

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