“日本围棋史上1600胜第一人”赵治勋：“我的围棋很寒酸”. December. 27, 2023 08:17. by 东京=李尚勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 日本棋院26日公布，日本围棋界的“活着的传说”赵治勋九段（67岁）取得了日本职业围棋史上最多的胜局数，总计1600胜。这距离他1967年职业入段过去了56年。这一成绩远远领先于日本历史排名第二的小林光一九段的1461胜，因此有评价认为，赵治勋在日本围棋界登上了前所未有的境地。在韩国，曹薰铉九段（70岁）的总胜局数为1955胜。 前一天在东京举行的第50届名人战预选赛上，赵九段战胜了久保秀夫七段，取得了职业生涯第1600胜。获胜后，他在接受记者采访时发表感想说：“有时候觉得我的围棋太寒酸，时而还带着是时候要放弃了的心态面对每一盘棋的。”他接着说，“我并不觉得1600胜是什么值得骄傲的记录，我只是想下内容不错的棋局，也有一点自己的棋已经不行了的想法。” 当被问及今后的计划时，他回答说：“不过只要自己赛前还能保持紧张感，我就会继续对弈下去，虽然这还挺辛苦的，但是没有那份紧张感的话，那就是我该选择放弃的时候。” 赵九段1956年出生于釜山。1962年6岁时，在叔叔赵南哲九段的带领下前往日本留学围棋。当时他进入日本围棋界巨匠、培养众多人才的木谷实道场学弈，11岁时成为日本棋院历史上最年轻的职业棋手（入段）。 此后，他改写了日本围棋历史，成为首位集齐日本七大棋战全冠王、大三冠（一年夺冠棋圣战、名人战、本因坊战等三大冠军）的棋手。1986年最高权威棋圣战卫冕战时，虽然因交通事故受了3个月重伤，但最终他还是坐在轮椅上展开了对弈。当时提到的“豁出命来”这句话至今仍脍炙人口。 他今年也以24胜10负的战绩取得了7成以上的胜率。特别是他凭借帝警杯传奇元老战冠军，取得职业生涯第76个冠军等，连日刷新着各种记录。 赵九段最近在接受《朝日新闻》采访时表示：“现在每天也都在学习围棋。在对弈中惨败是很难受的”，“我觉得痛苦的时间消失才是痛苦”，吐露了胜负师的感想。

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