尹锡悦：“低生育对策出台超过20年……应有与此前不同层面的思考”. December. 27, 2023 08:17. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统26日表示：“应该更加严肃地看待低出生率问题，对原因和对策进行与以往不同的思考。” 尹锡悦当天在政府世宗大楼主持的今年最后一次国务会议上表示：“时间不多了。希望所有部门一起以非常的觉悟面对低出生率问题。”他还强调：“收集所有好的政策并不能成为低生育对策，这是通过20年以上的经验，所有国民都充分知道的事情。正如很多专家指出的那样，如果教育等所有领域过度的竞争系统是直接原因的话，就应该集中精力进行整改。” 尹锡悦还说：“为了让生育补贴成为切实的低出生率对策，不仅要进行普遍支援，还要通过实证分析找出必要的部分，切实进行支援。”分析认为，不要以百货商店式的低出生率政策浪费巨额税金，而应该以科学根据为基础，从根本上改善低出生率政策。 尹锡悦在闭门会议上表示，“超过国民民生的理念是不行的。大韩民国公职人员的面前只有国民”，强调了“以现场为中心的民生行政”。他表示：“公务员们没有必要对问题说‘要讨论一下’。应该立即改掉。没有不能改变的问题。” 尹锡悦当天在世宗市政府世宗会议中心举行的“大韩民国公务员奖颁奖典礼”上强调：“应该从国民的角度盘点政策，尽快纠正需要改善的部分，让国民体验其结果。”

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