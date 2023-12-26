“40多名朝鲜人全部被杀害”……日本发现记录关东屠杀事件的新公文. December. 26, 2023 08:07. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. 100年前日本发生关东大地震后，东京等地的日本人屠杀朝鲜人。最近有人主张，确认了包含上述内容的日本政府公文。 据在日同胞团体“在日大韩民国民团”等设立的在日韩人历史资料馆25日介绍，前《朝日新闻》记者渡边延志在日本防卫省防卫研究所史料室发现了记载关东大地震后40多名朝鲜人被日本人杀害的《关东地方地震相关业务详报》。该文件由负责日本东京附近埼玉县西部地区兵务及退伍军人业务的“熊谷联队区司令部”制定，1923年12月提交给陆军省。 据该文件，关东大地震发生三天后的1923年9月4日，警方移送到警察署的200多名朝鲜人中，有40多人被杀害。联队区司令部方面在该文件中表示：“200名中110名是在警察的保护下被护送的，但白天未能转移的40多名被带着杀气的群众全部杀死。警力薄弱，群众心理爆发，瞬间发生了意外。” 司令部方面称该事件为“屠杀鲜人（对朝鲜人的贬称）”和“非法行为”。司令部记录还有：“晚上移送朝鲜人可能会死人，因此有必要避开夜晚实施。” 渡边指出：“虽然日本政府反复强调没有屠杀记录，但可以看出目击屠杀惨状的当事人整理的公文沉睡在政府内部。记录并不是不存在，而是根据日本政府的意志被弄成不存在的样子。” 日本政府就屠杀朝鲜人一事反复主张，“没有掌握事实关系的记录”。日本前官房长官松野博一今年8月就日本政府关于屠杀朝鲜人的立场表示：“如果仅限于政府调查，没有发现能够掌握事实关系的记录。”关东大地震当时被屠杀的朝鲜人人数，根据相关资料有所不同，但上海临时政府机关报《独立新闻》统计为6661人。

한국어