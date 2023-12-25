丁世均和金富谦“担心共同民主党公推出现杂音”……“文政府三总理”有可能联手. December. 25, 2023 08:13. by 安圭英记者、姜成辉记者 kyu0@donga.com、yolo@donga.com. 据悉，丁世均和金富谦两名前国务总理24日会面，就“李在明领导层”交换意见，认为“现在共同民主党对明年议会选举的管理和选举制度的改革方向存在问题”。正在讨论创建新党的共同民主党前代表（党首）、前国务总理李洛渊一直在要求李在明代表在年底辞职并转变为统筹紧急对策委员会，与李洛渊一起在文在寅政府时期担任总理的两人也对李在明提出了逆耳忠言。党内有人分析说：“‘文在寅政府三总理’是不是想联合起来对抗李在明代表?” 据悉，丁世均和金富谦当天上午在首尔光化门某处举行早餐会晤。双方交换意见说：“国民力量党想启动‘韩东勋紧急对策委员会’进行革新，共同民主党也需要为党的团结和革新做出应对。” 据悉，他们就最近准备参加亲李在明派议员选区竞选的非李在明派人士在党内公推预备审查中被判定为不合格一事表示担忧，称“由于不公正的公推，党有分裂的危险”。参加会晤的人士说：“只要没有大问题，就让竞选进行。”对于党领导层最近致力于回归并立型比例代表制一事，他们批评称：“这是违背与国民的约定。” 据悉，丁世均和金富谦在担心李洛渊创建新党的同时，也对“亲李在明领导层独断专行地运营党”等问题意识有同感。据悉，两人表示不满说：“亲李在明派等党内人士最近以‘退出党’的方式嘲弄李洛渊，对党元老来说，这种待遇是不对的。” 特别是，当天还出现了“今后将安排与李洛渊一起见面的机会”的说法。如果成功，“文在寅政府三总理”将齐聚一堂。共同民主党相关人士表示：“在李洛渊对李在明针锋相对的情况下，‘三总理’会面不就是想给李洛渊加油的意思吗?”但是，金富谦方面人士明确表示：“会面只是为了分享对党的问题意识。” 李在明方面对“三总理可能联合”保持高度警惕。李在明方面人士表示：“三位也知道仅凭公推杂音要求‘李在明辞职’的名分很弱。丁世均应该也会要求李在明‘与非李在明派或李洛渊见面’吧。”李在明计划28日会见丁世均，新年会见文在寅前总统夫妇，继续推动党内团结的步伐。

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