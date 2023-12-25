《首尔之春》助力电影业迎来春天，32天观影人次突破千万大关. December. 25, 2023 08:12. by 崔智善 aurinko@donga.com. 讲述双十二政变的电影《首尔之春》24日突破了1000万观影人次。该片自上月22日上映以来，已经过了32天。这是继《犯罪都市3》之后，今年第二部观影人次达到1000万的电影。如果加上去年12月上映、今年1月观影人数突破1000万的《阿凡达2》，这是今年第三部千万观影人次电影。《首尔之春》也成为继大流行之后，非系列作品首部突破1000万观影人次的电影。 这是历代电影公映作品中的第31部、韩国电影中第22部1观影人次达到1000万的电影。金成洙导演通过这部电影首次成为千万观影人次导演。1995年通过电影《Run Away》出道的金导演凭借《心跳》（1997年）、《日出城市》（1999年）等备受瞩目。演员郑雨盛（饰李泰信）也自1994年出道以来，首次成为千万观影人次演员。而饰演全斗光一角的黄晸玟则是继《国际市场》（2014年）、《老手》（2015年）之后，第三次成为千万观影人次演员。 《首尔之春》讲述了1979年12月12日发动军事政变的全斗光和试图阻止他的李泰信之间9个小时内发生的事情。以缜密的剧本为基础，得到了“即使知道结局，也觉得压力大得要死”的评价，不仅是中老年层，在10~30多岁之间也兴起“心率测定挑战赛”，掀起了观影热潮。

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