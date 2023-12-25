一周内运费翻两番，源自红海的物流大乱甚至导致农产品价格暴涨. December. 25, 2023 08:12. . 源自红海的物流大乱危机正威胁着世界经济。这是因为支持巴勒斯坦武装团体哈马斯的也门叛军在红海接连攻击民间船舶，导致连接亚洲和欧洲的最短的海路被堵。国际运费立即飙升，最近趋于稳定的国际油价也出现波动。由于中东和欧洲的两场战争，在经济前景为零的情况下，有人担心起于红海的危机将重演全球供应网混乱和通货膨胀风险。 红海是通过苏伊士运河来往于亚洲和欧洲之间的船舶必经的路口。它承担着全球商品贸易量的12%、海上集装箱吞吐量的30%。从中东出口到欧洲和北美的石油和天然气大部分也经过这里。但是，由于也门叛军不分青红皂白地攻击船舶，包括韩国籍船运公司HMM在内的世界十大海运公司中有9家最近中断了红海运输。大部分船舶没有经过红海，而是经过非洲大陆最南端的好望角，绕行数千公里。 受此影响，大流行之后呈现恢复趋势的全球海上运费在一周内暴涨了三四倍。据说，从中国到英国的集装箱运输费上涨了4倍以上。宜家等全球流通企业预告了物流问题导致的配送延迟。受海运费暴涨的影响，航空运费、陆上运费也在连续上涨。也就是说，红海危机越是长期化，物流费就越暴涨，导致整体产品价格上涨的压力，有可能再次助长通货膨胀。 韩国产业界也已经进入了紧急状态。特别是保质期较短的食品，由于运输延迟，国内供应不可避免地受到影响。再加上席卷全国的严寒和暴雪导致农产品价格暴涨，饭桌物价管理也亮起了红灯。新鲜食品物价已连续两个月呈现出两位数的上升趋势，再加上寒流导致的农产品供应问题，很多人担心菜篮子物价会动摇。 去除农产品、石油类的根源物价上涨率最近虽然跌至3%以下，但现在还不是放松物价管理的时候。由于美中矛盾，供应网风险常态化，中东战争的火花扩散到红海物流危机，全球经济安保地形更加动摇。政府和企业为了应对最坏的情况，应该制定应急计划。全球物流要地接连成为战争火药库，因此有必要构建随时监控国际贸易状况、先发制人的对策的系统。

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